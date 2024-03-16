مقارنة بين Galaxy A35 و A34 من حيث المواصفات والمميزات

هاتف Galaxy A35 5G هو هاتف ذكي من سامسونج يقل سعره عن 350 دولار أمريكي لعام 2024، ولكن كيف يبدو بالمقارنة مع هاتف Galaxy A34 5G من العام الماضي؟

في حين أن كلاهما يبدو متشابهًا إلى حد كبير على الجانب الخارجي، حيث يتميزان بنفس التصميم البسيط وشاشات AMOLED مقاس 6.6 بوصة بتردد 120 هرتز ومجموعة متنوعة من الألوان النابضة بالحياة للاختيار من بينها، إلا أن هاتف Galaxy A35 5G يوفر بعض الترقيات الكبيرة عن سابقه مما يقلل الفجوة بينه وبين هاتف Galaxy A55 5G الأكثر تميزًا.

ومع ذلك، لم نقضِ أي وقت مع هاتف Samsung Galaxy A35 5G حتى الآن، لذلك إليك مقارنة بينهما على الورق في الوقت الحالي.

هاتف Galaxy A35 5G يأتي بإعداد كاميرا مُحسّن

على عكس هاتف Samsung Galaxy A55 5G، الذي يحتوي على إعداد كاميرا مطابق تمامًا لهاتف Galaxy A54 5G للعام الماضي، فقد شهد هاتف Samsung Galaxy A35 5G ترقية في قسم الكاميرا، على الرغم من أنه ليس التحديث الأكثر ثورية الذي نراه.

ومع ذلك، فقد تمت ترقية الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل في هاتف Galaxy A34 5G إلى 50 ميجابكسل مع هاتف Galaxy A35 5G، مع مستشعر أكبر قليلاً مقاس 1/1.96 بوصة وتقنية OIS مما يسمح لها بمضاهاة إعداد كاميرا هاتف Galaxy A55 5G الأكثر تكلفة.

أمّا الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل والماكرو بدقة 5 ميجابكسل متطابقان مع هاتف Galaxy A34 5G، لذا لا تتوقع كاميرات ثانوية ثورية هنا. وبدلاً من ذلك، فهي موجودة بشكل أساسي لزيادة عدد الكاميرات. كما هو الحال مع معظم الهواتف الرخيصة، فقد تم تخصيص معظم الميزانية للعدسة الأساسية.

لم تتح لنا الفرصة بعد لاختبار كاميرا هاتف Galaxy A35 5G بأنفسنا، ولكن إذا كانت بنفس المكونات الموجودة في هاتف Galaxy A55 5G، فمن المرجح أن تقدم صورًا جيدة مقابل السعر، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون رائدة في الإضاءة المنخفضة أو عندما يتعلق الأمر بالعدسات الثانوية.

هاتف Galaxy A35 5G يحتوي على معالج أسرع

مثل معظم الهواتف الذكية الجديدة، يحتوي هاتف سامسونج جالكسي A35 5G على معالج أسرع من سابقه.

وبصورة أدق، فإن شرائح Exynos 1380 بمعيار 5 نانومتر في هاتف جالكسي A35 5G تحل محل شرائح Exynos 1080 بمعيار 6 نانومتر في هاتف جالكسي A34 5G للعام الماضي، وهذه أخبار رائعة للمشترين المحتملين.

ويرجع ذلك إلى أن شرائح Exynos 1380 كانت تعمل على هاتف Galaxy A54 5G للعام الماضي، ونظرًا لأن هاتف A35 5G يقترن بنفس مجموعة من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 أو 256 جيجابايت، فمن المحتمل أنّه سيعمل على مستوى مماثل لهاتف Galaxy A54 5G.

لم يحطم هاتف سامسونج جالكسي A54 5G أي أرقام قياسية في اختبارات الأداء، ولكن هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى تركيزه على السعر المعقول.

ومع ذلك، وجدنا أن شرائح Exynos 1380 كانت أكثر من قادرة على تقديم تجربة الهاتف الذكي القياسية من خلال المكالمات والرسائل النصية والتمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتشغيل الألعاب العادية.

قد يتسبب تشغيل الألعاب أحيانًا في تلعثم الشرائح، خاصةً في أي شيء يتجاوز الرسومات منخفضة المستوى، وبالنظر إلى أن هذا المستوى من الأداء أصبح الآن متاحًا في هاتف Galaxy A35 5G الأرخص، يبدو أنه ترقية تستحق العناء.

هاتف جالكسي A35 5G يدعم تقنية Samsung Knox

لطالما استمتعت أجهزة سامسونج الرائدة بحماية إضافية بفضل تقنية Samsung Knox، وهي مزيج من الأجهزة والبرامج التي تحافظ على أمان ليس فقط كلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان والبيانات الحساسة الأخرى، ولكن أيضًا نظام التشغيل ككل.

ويرجع ذلك إلى أن تقنية Samsung Knox هي أمان على مستوى الأجهزة مع شرائح مخصصة داخل هيكل الهاتف تسمح “بحماية شاملة ضد هجمات الأجهزة والبرامج” وفقًا لشركة سامسونج.

وهي تفعل ذلك عن طريق إنشاء بيئة آمنة معزولة فعليًا عن النظام الرئيسي، مع احتفاظ Samsung Knox Vault بجميع بياناتك الرقمية آمنة ومحمية من المتسللين.

وهي عادةً ميزة من ميزات أجهزة مثل Samsung Galaxy S24 والأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Z Flip 5 و Z Fold 5، ولكنها ظهرت لأول مرة في سلسلة Galaxy A.

يدعم كل من هاتف Samsung Galaxy A35 وهاتف Galaxy A55 الأكثر تميزًا تقنية Knox، مما يمنح المهتمين بالأمان من بيننا سببًا آخر لاختيار هواتف سامسونج الرخيصة على معظم أجهزة أندرويد المنافسة.

هاتف Galaxy A35 5G أكثر متانة

بالنظر إلى طبيعة هاتف Samsung Galaxy A35 5G الاقتصادية، فهو في الواقع متين للغاية.

يحتفظ بمقاومة الغبار والماء IP67 التي يوفرها هاتف Galaxy A34 5G – وهو أمر نادر الحدوث عند نقطة السعر هذه – مع توفير حماية مُحسّنة للشاشة في شكل زجاج Gorilla Glass Victus.

وهذه قفزة كبيرة من زجاج Gorilla Glass 5 المستخدم في هاتف A34 5G من الجيل السابق.

يجب أن يجعل هذا، إلى جانب الإطار البلاستيكي والجزء الخلفي البلاستيكي الذي ليس عرضة للكسر مثل البدائل الزجاجية، من هاتف جالكسي A35 5G هاتفًا متينًا بشكل مدهش بالنظر إلى تصميمه الأنيق والبسيط نسبيًا.

هاتف سامسونج جالكسي A35 5G أكثر تكلفة

كان هاتف Samsung Galaxy A34 5G هاتفًا ميسور التكلفة إلى حد ما بسعر 349 دولار أمريكي للطراز سعة 128 جيجابايت، لكن سامسونج رفعت الأسعار درجة مع هاتف Galaxy A35 5G.

وتحديدًا، يبدأ بسعر مخفض قليلاً وهو 339 دولار أمريكي لنفس سعة التخزين البالغة 128 جيجابايت ويصل إلى 389 دولار أمريكي إذا كنت تريد الطراز المتطور بسعة تخزين 256 جيجابايت.

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