الفرق بين سامسونج جالكسي A55 و A54 من حيث المواصفات والمميزات

أعلنت شركة سامسونج في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عن إطلاق هاتف جالكسي A55 الذي يواجه معيارًا عاليًا يتعيّن عليه تجاوزه. حيث كان إصدار العام الماضي، جالكسي A54، أحد أفضل الهواتف الرخيصة المتاحة، حيث يوفر مواصفات متوسطة المدى بسعر معقول.

لذا فإن مقارنة سامسونج جالكسي A55 مقابل جالكسي A54 حيوية للغاية إذا أردنا معرفة ما الذي تغيّر على مدار العام.

إلى جانب ترقية مجموعة الشرائح المعتادة، يوفر جالكسي A55 بعض التغييرات الرئيسية في التصميم عن جالكسي A54. ومع ذلك، تبدو الجوانب الأخرى للهاتفين متشابهة للغاية، من إعداد الكاميرا إلى حجم البطارية.

قد تكشف المزيد من الاختبارات عن اختلافات إضافية، ولكن في الوقت الحالي، كل ما يمكننا فعله هو إلقاء نظرة على مواصفات جالكسي A55 وجالكسي A54 لنرى كيف تقارن الهواتف الجديدة.

فيما يلي ما توصلنا إليه حتى الآن بشأن الاختلافات بين سامسونج جالكسي A55 مقابل جالكسي A54.

مواصفات جالكسي A55 و A54

المواصفات Galaxy A55 Galaxy A54 السعر 548 دولار 449 دولار الشاشة 6.6-بوصة AMOLED (2340 x 1080 بكسل) 6.4-بوصة AMOLED (2340 x 1080 بكسل) تحديث الشاشة 120Hz 120Hz المعالج Exynos 1480 Exynos 1380 الذاكرة العشوائية (الرام) 8GB, 12GB 6GB, 8GB التخزين الداخلي 128GB, 256GB 128GB, 256GB الكاميرا الخلفية 50MP main (f/1.8) 12MP ultrawide (f/2.2) 5MP macro (f/2.4) 50MP main (f/1.8) 12MP ultrawide (f/2.2) 5MP macro (f/2.4) الكاميرا الأمامية 32MP (f/2.2) selfie 32MP (f/2.2) selfie البطارية 5,000 مللي أمبير 5,000 مللي أمبير الشحن 25W wired 25W wired الأبعاد 6.34 × 3.05 × 0.32 بوصة 6.23 × 3.02 × 0.32 بوصة الوزن 7.5 أونصة 7.1 أونصة

سامسونج جالكسي A55 مقابل جالكسي A54: السعر والتوافر

من المتوقع أن يتطابق السعر الأمريكي لجالكسي A55 على الأقل مع 449 دولار أمريكي التي تتقاضاها سامسونج مقابل جالكسي A54 وربما يكون أرخص قليلاً، خاصةً مع سعر iPhone SE الذي يبدأ من 429 دولار أمريكي.

سامسونج جالكسي A55 مقابل جالكسي A54: التصميم والشاشة

يتمتع جالكسي A55 و A54 بنفس الحجم تقريبًا، حيث يبلغ ارتفاع A55 قرابة 0.1 بوصة وعرضه أكبر قليلاً، وإن لم يكن ملحوظًا.

يسمح الارتفاع الإضافي لهاتف A55 بتوفير شاشة أكبر قليلاً مقاس 6.6 بوصة، مقارنةً بشاشة A54 مقاس 6.4 بوصة. ويوفر كلا الهاتفين معدل تحديث 120 هرتز وسطوعًا أقصى يبلغ 1000 شمعة.

تبدأ الاختلافات الحقيقية في الظهور عندما تنظر عن كثب إلى الطريقة التي تم تصميم الهاتفين بها.

ستجد جزيرة رئيسية في جالكسي A55، مع وجود قضيب جانبي مرتفع يحتوي على أزرار الطاقة والصوت. كما صنعت سامسونج أيضًا الجزء الجانبي من المعدن بعد استخدام البلاستيك غير اللامع لإطار A54.

هذه ليست التغييرات الوحيدة في المواد. بعد استخدام زجاج Gorilla Glass 5 لجالكسي A54، تحولت سامسونج إلى زجاج Gorilla Glass Victus Plus الأكثر تميزًا لشاشة A55. من شأن ذلك أن يجعل الهاتف الأحدث أكثر متانة.

بدلاً من خيارات A54 الرائعة من الجرافيت والأبيض والليمون والبنفسجي الرائع، يمكنك الاختيار من بين الأزرق الجليدي والليموني والليلك أو الأزرق الداكن مع جالكسي A55.

الفرق بين سامسونج جالكسي A55 وجالكسي A54: الكاميرات

حقق جالكسي A54 قفزة كبيرة إلى الأمام العام الماضي من خلال تكييف الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل من الرائد جالكسي S23 ككاميرا أساسية خاصة به. وهذا يعني صورًا عالية الجودة من هاتف متوسط السعر نسبيًا، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نضع A54 في اعتبارنا.

لا يجري جالكسي A55 أي تغييرات على ذلك، حيث يستخدم نفس الكاميرات الموجودة في جالكسي A54. لا يشمل ذلك الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل فحسب، بل يشمل أيضًا العدسات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل والماكرو بدقة 5 ميجابكسل. حتى كاميرا الصور الشخصية بدقة 32 ميجابكسل هي نفسها في كلا الهاتفين.

وجدنا أن جالكسي A54 هو هاتف كاميرا ممتاز، خاصةً في ظروف الإضاءة المنخفضة، لذلك نحن حريصون على معرفة ما إذا كان جالكسي A55 يضاهي هذا الأداء.

سامسونج جالكسي A55 مقابل جالكسي A54: الأداء

بالنسبة لطراز هذا العام، لجأت سامسونج إلى معالج إكسينوس 1480، والذي نفترض أنه ترقية بالمقارنة مع معالج إكسينوس 1380 الموجود في جالكسي A54.

يتضمن الطراز الأساسي لجالكسي A55 ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، مقارنةً بـ 6 جيجابايت في A54. من شأن ذلك أن يجعل التبديل بين التطبيقات أكثر سلاسة.

بينما نتوقع بعض المكاسب في الأداء لجالكسي A55 على جالكسي A54، فإننا لسنا متأكدين مما إذا كان سيعالج إحدى أكبر المشاكل التي واجهناها مع هواتف سامسونج جالكسي A، فهي تواجه صعوبة كبيرة في مواكبة الأجهزة الأخرى في هذا النطاق السعري.

تأخر جالكسي A54 عن بكسل 7a، الذي لا يعد سريعًا في حد ذاته. ربما يسد جالكسي A55 هذه الفجوة، لكن من الصعب تخيل أن يواكب أحدث هاتف من سامسونج هاتف بكسل 8a عندما يظهر هذا الهاتف في وقت لاحق من هذا العام.

سامسونج جالكسي A55 مقابل جالكسي A54: عمر البطارية

لا يوجد أيضًا أي تغيير على صعيد البطارية، حيث يتميز جالكسي A55 بنفس بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة الموجودة في جالكسي A54.

ومع ذلك، فهذه ليست مصدر قلق حقًا، حيث حقق جالكسي A54 وقتًا أفضل من المتوسط في اختبار البطارية لدينا مع تمكين معدل التحديث 120 هرتز على شاشته.

ساعد إيقاف تشغيل هذه الميزة جالكسي A54 على الاستمرار لفترة أطول. في أسوأ الأحوال، نتوقع أرقامًا مماثلة، ومن المحتمل أن تحتوي رقاقة Exynos 1480 على ميزات أفضل لإدارة الطاقة لمساعدة A55 على زيادة عمر البطارية.

سرعات الشحن هي نفسها أيضًا، حيث يوفر جالكسي A55 نفس دعم الشحن السلكي بقوة 25 وات الموجود في A54. لا يزال لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي.

سامسونج جالكسي A55 مقابل جالكسي A54: نظام التشغيل

مثل جالكسي A54، سيحصل جالكسي A54 على أربع سنوات من تحديثات أندرويد، بدءًا من أندرويد 15 في وقت لاحق من هذا العام.

وتتضمن سامسونج عامًا إضافيًا من دعم الأمان. هذا ليس بنفس اتساع الدعم لمدة سبع سنوات المقدم لطرازات جالكسي S24 الجديدة، ولكن جالكسي A55 أيضًا أقل بحوالي 300 دولار من أرخص هاتف رائد من سامسونج.

الخلاصة

ظاهريًا، يبدو أن الكثير لم يتغير من جالكسي A54 إلى جالكسي A55. هذه في الواقع أخبار جيدة، لأنها تعني أن A55 من المرجح أن يحذو حذو سابقه من خلال تقديم بعض الميزات المتميزة لجهاز أكثر تكلفة.

ومن المرجح أن يصل هاتف جالكسي S24 FE في وقت لاحق من هذا العام، ولكن من المحتمل أن يكلف أكثر من A55 إذا كان سعر FE السابق هو المقياس.