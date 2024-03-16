سنحاول في هذا التقرير عقد مقارنة بين هاتفي سامسونج جالكسي A15 و A35 لنعرف أيهما أفضل بالنسبة لك.

على الرغم من أن سلسلة S الشهيرة من سامسونج تحظى باهتمام كبير، إلا أن هناك الكثير مما يمكن تقديره في مجموعة A الأقل سعرًا. ولكن ما هو أفضل هاتف في سلسلة Galaxy A؟

مقارنة أسعار جالكسي A35 و A15

يقع كلا الهاتفين في فئة الهواتف الاقتصادية، ومع ذلك فهناك فرق يزيد عن 100 جنيه إسترليني بينهما. يعتبر سامسونج جالكسي A15 5G هو الأقل تكلفة، حيث يبلغ سعره 199 جنيه إسترليني فقط.

أما سامسونج جالكسي A35 5G الأحدث فهو أغلى قليلاً، حيث يبدأ سعره من 339 جنيه إسترليني. قد يكون هذا مفاجئًا، حيث كانت سلسلة Galaxy A30 أغلى قليلاً، ولديها المواصفات التي تدعم ذلك أيضًا.

الفرق بين جالكسي A35 و A15 – المعالج

يعد اختيار مجموعة الشرائح أحد أهم الاختلافات بين هاتفي سامسونج. يعمل جالكسي A35 5G بمعالج Exynos 1380، بينما يستخدم جالكسي A15 شريحة MediaTek Helio G99 بدلاً من ذلك.

قد لا تعني هذه الأسماء الكثير إذا لم تكن خبيرًا في شرائح الأجهزة المحمولة. ومع ذلك، فإن التعمّق في المواصفات يوضح أن إكسينوس من المرجح أن يكون الخيار الأكثر قوة.

يحتوي كلا المعالجين على إعداد ثماني النواة، لكن إكسينوس يحتوي على 4 أنوية يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 2.4 جيجاهرتز، بينما تقتصر أسرع نواة في MediaTek على 2.2 جيجاهرتز.

لن نعرف مدى الفجوة في الأداء حتى نتمكن من اختبار كلا الهاتفين، ولكن ليس من المستغرب أن يكون سامسونج جالكسي A35 5G أسرع نظرًا لسعره المرتفع.

الكاميرا

يحتوي كلا الهاتفين الذكيين على إعداد خلفي بثلاث مستشعرات، مع عدد وحدات ميجابكسل متشابه نسبيًا للكاميرات الرئيسية والواسعة والعريضة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الاختلافات الرئيسية هنا.

أولاً، يمكن لهاتف جالكسي A35 5G تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، أو إذا كنت تفضل ذلك، حتى 60 إطار في الثانية بدقة 1080 بكسل.

بالمقارنة، لا يمكن لهاتف جالكسي A15 5G تسجيل الفيديو إلا بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، مما يقلل من الجودة العامة لجودة الفيديو المسجل.

كما تم تجهيز Galaxy A35 5G أيضًا بتثبيت الصورة البصري (OIS) وتثبيت الصورة الرقمية للفيديو (VDIS) لضمان ثبات الكاميرات عند حمل هاتفك للتصوير السلس.

يفتقر Samsung Galaxy A15 5G إلى أي من تقنيات التثبيت هذه، وبالتالي فهو أكثر عرضة لالتقاط صور ومقاطع فيديو مهتزة.

مقاومة الماء

نظرًا لأن كلا الهاتفين يشغلان تشكيلة اقتصادية منخفضة التكلفة، فمن الصعب الشعور بعدم الرضا لأنهما يستخدمان تصميمًا بلاستيكيًا بدلاً من الهياكل المعدنية التي تحصل عليها مع الهواتف الأكثر تميزًا.

ومع ذلك، يجب أن تعرف أن هاتف سامسونج جالكسي A15 5G يفتقر إلى أي نوع من مقاومة الماء، مما قد يمثّل مشكلة أحيانًا.

أمّا جالكسي A35 5G فهو يؤدي أداءً أفضل قليلاً في هذا المجال، مع تصنيف IP67 رسمي يضمن أنه يمكنه تحمل الغمر تحت الماء (حتى عمق 1000 مم) لمدة تصل إلى 30 دقيقة. كما أنه يتميز بحماية من الأوساخ التي تحملها الرياح.

وإذا كنت تحب مستشعر بصمات الأصابع الموجودة أسفل الشاشة هناك واحد أسفل شاشة هاتف سامسونج جالكسي A35 5G. أما بالنسبة لهاتف سامسونج جالكسي A15 5G، فيوجد مستشعر بصمة الإصبع على زر مثبت على الجانب بدلاً من ذلك.

اقتراحات المُحرر: