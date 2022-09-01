سامسونج تطلق هاتفها الجديد جلاكسي S23 المنافس للأيفون

تستعد شركة سامسونج، للإعلان عن أحدث إصدارتها من سلسلة هواتف Galaxy S23 ، وذلك بعد أن أطلقت الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 وZ Flip 4 منذ أيام قليلة، لتفسح المجال بذلك لتطوير منتجات أخرى رائدة أكثر تطورا من بينها .

فظهرت العديد من التسريبات حول هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra ، الذي سيكون أفضل إصدارات العلامة التجارية لعام 2023، لما سيحتويه من تقنيات متطورة منافسة لهاتف آيفون من آبل.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

ظهرت الصور المسربة، أن هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، سيأتي بتصميم مميز مع غطاء خلفي بلون أصفر متطور مائل للون النحاسي المميز لسلسة نوت، وسيدعم الهاتف العمل مع القلم الإلكتروني مميز باللون الأسود، وبالإضافة إلى أن الكاميرا الأمامية ستحصل على 40 ميجابكسل، وستكون قادرة على تحمل ظروف الإضاءة المنخفضة.

وسيعمل هاتف سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الأفضل Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعد بأداء أفضل بنسبة 25٪ من سابقه، مما سينح الهاتف الرائد القدرة على إدارة الحرارة المرتفعة، والتحكم في عمر البطارية، والتي ستمنح الجهاز عمرا طويلا.

ومن أفضل ما سيكون في هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أنه يعتبر أول هاتف من شركة سامسونج يتمتع بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، مزودة بمستشعر ISOCELL HP2، ومع هذا العدد الكبير من البكسل يمكن للعدسة تجميع 6 في 1 بكسل، تبلغ دقتها الفعالة 208 ميجابكسل، حيث ستكون الصور الملتقطة بدقة 34.6 ميجابكسل، كما يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K وبمعدل 60 إطارا في الثانية.

كما سيحصل الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.