ميتا تُطلق 6 ميزات جديدة تدعم خدمة الريلز

في خطوة جديدة للتنافس على مقاطع الفيديو القصيرة مع تيك توك، أعلنت شركة ميتا عن إضافة 6 ميزات جديدة، لإدارة الفيديوهات القصيرة المُخصصة للريلز على فيسبوك وانستغرام.

ودخلت شركة ميتا خلال السنوات الأخيرة في مُنافسة كبيرة مع تيك توك، والتي قادت الشركة التي كانت تُعرف في السابق باسم فيسبوك إلى قرارات جديدة وتغييرات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولا تزال الشركة مُستمرة في دعم تطبيقاتها بإضافة المزيد من الميزات بمرور الوقت.

في إطار هذا السياق، نشرت الصفحة الرسمية لشركة ميتا على فيسبوك، إعلانًا عبر مقطع فيديو أعلنت فيه عن 6 ميزات جديدة للريلز على أمل تشجيع المُستخدمين على نشر مقاطع فيديو قصيرة وزيادة نشرها مع إمكانيات تحكم أكبر وتسهيلات لإنشاء مقاطع الفيديو.

الميزات الجديدة على الريلز

الميزة الأولى، هي ميزة “أضف رد” وهي واحدة من أفضل 6 ميزات جديدة، التي أعلنت عنها ميتا، وهي مُلصق يُمكن استخدامه الآن في مقاطع الفيديو القصيرة الريلز بعد أن طرحته الشركة لأول مرة على انستغرام وتم تخصيصه للقصص.

وساعدت هذه الميزة الجديدة صُنّاع المُحتوى على التفاعل بشكل أكبر مع مُتابعي منصة انستغرام، وبدأت أيضًا في الوصول إلى فيسبوك وكان لها نفس التأثير الإيجابي، لذلك من المُتوقع أن تجعل مقاطع فيديو الريلز أكثر شيوعًا وتفاعلية من المستخدمين.

الميزة الثانية، فهي مُخصصة لزيادة القدرة على تحقيق الدخل من الريلز لصانعي المحتوى، وهذا من خلال النقاط الذهبية التي يُقدمها المُستخدمون الآخرون لصانعي المحتوى مباشرة من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو، وهي نفس الميزة التي يقدمها فيسبوك بالفعل منذ وقت طويل ولكنها كانت أثناء البث المباشر للمستخدمين، ولكن الآن من المُمكن أيضا الاستفادة من دعم الآخرين عبر البث المباشر على الريلز.

الميزة الثالثة، هي أداة تمت إضافتها في أدوات صانعي محتوى Creator Studio، والتي ستُوفر تحليلات وبيانات ريلز حول التفاعل معهم مثل عدد الوصول، وعدد دقائق التشغيل ومتوسط أوقات المشاهدة بالإضافة إلى إحصائيات التفاعل أو التعليق أو المُشاركة.

الميزة الرابعة، هي القدرة على مُشاركة مقاطع الريلز مباشرة من منصة انستغرام إلى فيسبوك، وذلك من أجل زيادة فرص الحصول على أكبر عدد مُمكن من المشاهدات، وهي ميزة اختبرتها ميتا لفترة من الوقت، من قبل مطورو الشركة فقط، ولكن الآن أصبح المُستخدم أيضًا لديه القدرة على التحكم في هذه الميزة.

الميزة الخامسة، هي التكرار “Loop”، وهو مقطع فيديو يتم التقاطه وتكراره بسرعة، وهي ميزة بالتأكيد ليست جديدة ولكن يُمكنها الآن التحكم في مدى الحركة والتكرار من خلال أداة جديدة تعمل عبر الريلز على فيسبوك و انستغرام معًا.

الميزة السادسة والأخيرة، هي توفير إمكانية إنشاء مقاطع الفيديوهات القصيرة تلقائيًا، وذلك من خلال الصور المنشورة على الحساب أو الصور الجديدة المُختارة يدويًا في نفس الوقت على هاتف المُستخدم.

وتسعى شركة ميتا لتوسيع استخدام خدمة الريلز في تطبيق انستغرام و فيسبوك، وبالتالي تسهيل إنشاء مقاطع الفيديوهات القصيرة، وهي أحد الوسائل الحديثة التي ستدفع المُستخدمين إلى تجربة هذا النوع من المحتوى الذي حقق نجاحًا باهرًا خلال فترة زمنية وجيزة.