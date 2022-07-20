سناب شات يطلق نسخة الويب لمشتركي بلس بمميزات مذهلة

أعلن تطبيق سناب شات لمشتركي الخدمة المدفوعة عن نسخة مخصصة للويب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث ستدعم نسخة الويب المراسلة ومكالمات الفيديو وعدسات Ar، في الوقت الحالي، كما سيضيف التطبيق عدد من الميزات الأخرى في الفترة المقبلة.

وبحسب الموقع الرسمي للتطبيق فإن مشتركي سناب شات بلس سيحصلون في وقت لاحق على ميزات دعم لعدسات الواقع المعزز والقدرة على إرسال صور وفيديو Snaps ، مع عدد من ميزات الخصوصية.

وأشار متحدث باسم سناب شات إلى أن مكالمات الفيديو أصبحت أكثر شيوعًا بين مستخدمي سناب شات في السنوات الأخيرة ، وأن تجربة سطح المكتب يمكن أن تكون أكثر ملاءمة لمكالمات الفيديو الطويلة، كما يمكن أن يساعد التطبيق أيضًا على تكرار تجربة تطبيقات مثل Discord حيث يميل المراهقون إلى استخدام الدردشات كأماكن للتجول أثناء القيام بأنشطة أخرى عبر الإنترنت.

ومن الميزات التى سيحصل عليها مستخدمو خدمة سناب شات بلس خلال الفترة القادمة، منع محاولات لقطة الشاشة التي يمكن لسناب شات اكتشافها ، مثل تلك التي يتم التقاطها باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، كما أضاف سناب شات أيضًا “شاشة خصوصية” تحظر محتويات محادثات المستخدمين إذا نقروا بعيدًا في نافذة منفصلة.

وسيحصل مشتركو سناب شات بلس على حق الوصول إلى تطبيق الويب الجديد أولاً ، ولكنه سيكون متاحًا في النهاية لجميع المستخدمين، وكان سناب شات قد أطلق سناب شات بلس في بعض الدول مقابل اشتراك يبلغ 3.99 جنيه إسترليني شهريا، ويتيح للمشتركين من الوصول إلى ميزات وخيارات جديدة وحصرية غير متوفرة بتطبيق سناب شات الأساسي.

ووفقا لسناب شات فإن توفر سناب شات بلس تتوفر في 9 دول في البداية على الأقل، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووعدت الشركة أن خدمة ستتوسع قريبا لتشمل المزيد من الدول.