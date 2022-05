Google I/O 2022 : إليك كل ما تقدمه قوقل خلال الكلمة الافتتاحية

مؤتمر Google I/O 2022 قيد التنفيذ. خلال الحدث ، نتوقع أن نسمع من قوقل عن الأدوات الجديدة للمطورين ، والتحسينات المضمنة في Android 13 ، وربما بعض الأجهزة الجديدة. في الماضي ، تضمنت الكلمة الرئيسية الافتتاحية لـ Google I / O أيضًا عروضًا تقديمية حول Chrome و Chrome OS و Android TV / Google TV ومساعد قوقل. لقد رأينا أيضًا معاينات للتكنولوجيا المستقبلية خلال الكلمة الرئيسية.

ستجد أدناه كل ما أعلنته قوقل حتى الآن خلال الكلمة الافتتاحية.

ترجمة قوقل تحصل على لغات جديدة

صعد الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet ، Sundar Pichai إلى المنصة لإطلاق Google I / O بمزحة من خلال التأكد من عدم كتم صوت ميكروفونه ، بعد أن أمضى العامين الماضيين دائمًا في بدء اجتماعاته بدون صوت. انتقل بيتشاي بعد ذلك إلى تحديثات قوقل الجديدة ، مع إعطاء نقاط بارزة مثل عدد تنبيهات الغارات الجوية التي أرسلتها قوقل في أوكرانيا ، وأشار إلى أن الترجمة من قوقل تكتسب 24 لغة جديدة.

تحصل خرائط قوقل على عرض جديد غامر يجعل التجوّل ثلاثي الأبعاد, أظهر Pichai أيضًا وضعًا مجسمًا جديدًا في خرائط قوقل يتيح لك التحقق من مدن محددة تبدو مثل صور Google Earth المدمجة مع التجوّل الافتراضي ، ولكن لا يمكنك التحقق من المدن فحسب ، بل يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على داخل الشركات.

الاجزاء التي يتم إنشاؤها تلقائيًا على يوتيوب ، والكتابات الصوتية

تمكنت قوقل من إنشاء اجزاء تلقائيًا لمقاطع فيديو يوتيوب ، ولكن من خلال التحسينات على الخدمة ، تخطط قوقل لإضافة علامات الجزء تلقائيًا إلى 80 مليون مقطع فيديو بحلول نهاية العام. ستطرح قوقل أيضًا نسخًا تلقائية لمقاطع الفيديو ، مما يسهل قراءة الصوت الموجود في الفيديو. هذه أيضًا ميزة وصول كبيرة.

يحصل محرر مستندات قوقل على ملخص تلقائي

إليك ميزة رائعة: سيحتوي محرر مستندات قوقل قريبًا على ميزة تلخيصية تمنحك إصدار ملاحظات منحدر من مستند طويل حتى تتمكن من الحصول على جوهر ما تم تضمينه في بضع ثوانٍ فقط. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يتلقون غالبًا ملاحظات الاجتماع ولا يجدون وثتا لتلخيص الاجتماع.

تستعرض قوقل مستقبل البحث

يمكن القول إن البحث هو أهم منتج من منتجات قوقل ، وخلال مؤتمر Google I / O ، عرضت الشركة أدوات وميزات جديدة ستظهر في البحث. على سبيل المثال ، يمكنك التقاط صورة للجزء الذي تحتاجه لإصلاح المنزل ثم إضافة المصطلح “بالقرب مني” إلى الاستعلام ، وستجد قوقل هذا الجزء في المخزن في شركة محلية. الشيء نفسه ينطبق على التقاط صورة طبق من الطعام. سيتم إطلاق Multisearch Near Me ، عالميًا ، في وقت لاحق من هذا العام لمستخدمي اللغة الإنجليزية.

ستسمح لك ميزة أخرى قادمة إلى البحث ، وبشكل أكثر تحديدًا Google Lens ، بمسح ممر في متجر البقالة وعرض تراكب من المعلومات حول المنتجات الموجودة أمامك. كان المثال الذي تم استخدامه أثناء الكلمة الرئيسية هو فحص رف من ألواح الشوكولاتة ومحاولة تحديد العناصر التي تفي بمعايير محددة. أو تبحث عن زجاجة نبيذ معينة أو قطعة صابون خالية من العطر. تسمى هذه الميزة Scene Exploration وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

ستنتقل مبادرة Real Tone من قوقل إلى ما هو أبعد من كاميرا Pixel

تتمتع كاميرات Google Pixel 6 و Pixel 6 Pro بميزة تسمى Real Tone وهي مصممة لالتقاط صور دقيقة للأشخاص ذوي البشرة الداكنة. باستخدام مقياس Monk’s Skin Tone Scale ، تبحث قوقل في كيفية تطبيق المقياس على منتجات أخرى. على سبيل المثال ، بدأت قوقل في استخدام المقياس في صور قوقل وتضيف القدرة على فرز نتائج البحث حسب لون البشرة.

سيتم طرح Real Tone جديد لصور قوقل في وقت لاحق من هذا العام.

أعلنت قوقل أيضًا أنها قامت بفتح مقياس درجة لون البشرة ، والذي يمكنك عرضه على skintone.google.

لم يعد “Hey Google” مطلوبًا لتنشيط مساعد قوقل

لجعل الوصول إلى مساعد قوقل أكثر سهولة ، يمكنك استخدام ميزة جديدة يتم طرحها بدءًا من اليوم تسمى Look and Talk. ما عليك سوى إلقاء نظرة على Nest Hub Max والبدء في التحدث. سترى أن مساعد قوقل في انتظارك لطرح سؤال بعد النظر إلى الشاشة.

يعمل Nest Hub Max أيضًا على توسيع “العبارات السريعة” لتخطي استخدام Hey Google للتحكم في أشياء مثل منظم حرارة Nest أو إطفاء الأنوار.

علاوة على ذلك ، سيصبح مساعد قوقل أكثر صبرًا بعد استدعائه. فبدلاً من انتهاء الوقت والقول إنه لا يتعرف على ما تطلبه ، أو يحاول إعطاء إجابة على السؤال الخاطئ ، سينتظر المساعد ، و “يشجعك” على إنهاء تفكيرك.

ظهر LaMDA 2 لأول مرة في مطبخ اختبار الذكاء الاصطناعي

أداة LaMDA AI من قوقل التي تم إنشاؤها حول إجراء محادثة حول مواضيع عشوائية هي الحصول على تطبيق AI Test Kitchen الخاص بها. هناك ثلاث طرق للمستخدمين للتفاعل مع LaMDA باستخدام واحد من ثلاثة أوضاع مختلفة: Imagine It و Talk About It و List It. سيتم فتح الوصول إلى التطبيق خلال الأشهر القادمة.

كان هناك أيضًا عرض توضيحي لأداة أخرى للذكاء الاصطناعي تسمى سلسلة تحفيز الفكر. لا أفهم الكثير عن تدريب الذكاء الاصطناعي ، لكن العرض التوضيحي الذي قدمه لنا بيتشاي جعل الأمر يبدو أنه سيكون من الأسهل على الذكاء الاصطناعي فهم الأسئلة المتعددة ذات الصلة ، ولكن فيما يتعلق بمجموعات البيانات المختلفة.

ميزات جديدة للخصوصية والأمان للمستخدمين ، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان الافتراضية

تمتلك قوقل العديد من الميزات الجديدة القادمة إلى مجموعة خدماتها والتي ستجعل بيانات المستخدمين أكثر أمانًا وتضمن الحفاظ على خصوصية معلوماتهم الخاصة. على سبيل المثال ، سيتمكن مستخدمو Android و Google Chrome قريبًا من إرسال أرقام بطاقات الائتمان الافتراضية عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت ، مما يساعد على منع الاحتيال.

هناك أيضًا ميزة جديدة لأمان الحساب تنبه المستخدمين إذا كانت هناك خطوات إضافية يحتاجون إلى اتخاذها لتأمين حساباتهم. يمكن أن يكون التنبيه بسيطًا كتذكير لتمكين المصادقة المكونة من خطوتين. تعمل قوقل أيضًا على توسيع نطاق مسح التصيد الاحتيالي ليشمل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من قوقل.

إذا وجدت أيًا من معلوماتك الشخصية ، مثل رقم الهاتف أو العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني ، في نتائج بحث قوقل ، فستكون هناك قريبًا طريقة آلية لمطالبة قوقل بإزالة معلوماتك.

ستطلق Google My Ad Center في وقت لاحق من هذا العام حتى تتمكن من التحكم في الإعلانات التي تراها والبيانات المرتبطة بحسابك.

ملخص لما هو جديد في Android 13

كان Android 13 في مرحلة تجريبية منذ شهرين حتى الآن ، لكن قوقل أمضت بعض الوقت في استعراض بعض الميزات التي يمكن للمستخدمين توقع رؤيتها عند إطلاق Android 13 في وقت لاحق من هذا العام. المواد التي تقوم بتوسيعها إلى مناطق أكثر من الواجهة ، وسوف تسمح لك باستخدام لغات مختلفة لتطبيقات مختلفة.

يعد الأمان بمثابة عمود دعم رئيسي لنظام Android 13 ، حيث تروج قوقل لعملها مع شركات النقل وصانعي الأجهزة لاعتماد RCS ، وهي خدمة توفر تشفيرًا شاملاً للرسائل النصية القصيرة القياسية. وبالطبع ، أخذت الشركة نظرة على افتقار Apple إلى دعم RCS. ربما مع iOS 16؟

تحصل محفظة قوقل على ترقية لتضمين رخصة القيادة الخاصة بك أو معرف رقمي لتطبيق Wallet في وقت لاحق من هذا العام. سيتيح لك Android مشاركة معرفك باستخدام NFC أو رمز الاستجابة السريعة. سيتم طرح تحديث Wallet في الأسابيع المقبلة.

في وقت لاحق من هذا العام ، سيحصل Wear OS على ميزة SOS للطوارئ والتي ستتيح لك طلب المساعدة مباشرة من الساعة. ستعمل الميزة بطريقة مماثلة لقدرة Pixel على اكتشاف حادث سيارة وطلب المساعدة في حالات الطوارئ.

حصلت الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android على ترقية كبيرة مع Android 13

أظهرت قوقل ميزات جديدة مثل تطبيقات الشاشة المنقسمة والسحب والإفلات التي ستتوفر على أجهزة Android اللوحية في Android 13 وتعدد المهام مع التطبيقات المقترنة. أعلنت قوقل أيضًا أنها تقوم بتحديث 20 من تطبيقاتها الخاصة لجعلها تبدو وتعمل بشكل أفضل على شاشات أكبر. سيبدأ Google Play أيضًا في عرض التطبيقات المخصصة للأجهزة اللوحية أثناء البحث.

تعمل أجهزة Android و قوقل معًا بشكل أفضل

تعمل قوقل مع شركاء في الأجهزة من جميع الصناعات المختلفة لمنح الوصول إلى خدمة البث الخاصة بها للموسيقى والأفلام والصور عبر المزيد من الأجهزة. تتوفر أيضًا ميزات أخرى مثل النسخ واللصق المشترك بين هاتف Android والجهاز اللوحي.

Matter ، منصة المنزل الذكي التي من المفترض إطلاقها هذا الخريف. تخطط قوقل لاستخدام ميزة Fast Pair الخاصة بها لمساعدتك في إعداد سماعات الأذن اللاسلكية أو أي أجهزة منزلية ذكية تتضمن Matter.

Android 13 حاليًا في مرحلة تجريبية لأجهزة Pixel ، لكن المزيد من شركاء الأجهزة سيمنحون المستخدمين قريبًا الوصول إلى الإصدار التجريبي. يمكنك رؤية قائمة الأجهزة في الصورة أعلاه.

إعلانات قوقل عن أجهزة Pixel

تمتلك Google العديد من أجهزة Pixel الجديدة عبر قطاعات متعددة. بدأت الإعلانات حول أجهزة Pixel بهاتف Pixel ، لتسليط الضوء على ما جلبه Pixel 6 و 6 Pro إلى تشكيلة صانعي Android. وفقًا لـ Google ، فإن Pixel 6 هو أسرع هاتف Pixel مبيعًا على الإطلاق.

أطلقت Google لأول مرة هاتف Pixel 6a ، وهو إصدار أكثر تكلفة من خط Pixel 6 ، بسعر 449 دولارًا. سيستخدم Pixel 6a نفس معالج Google Tensor مثل أشقائه الأغلى ثمناً ، وله كاميرتان خلفيتان ، وله نفس التصميم العام مثل Pixel 6 و 6 Pro.

Pixel 6a متاح مقابل 449 دولارًا. تبدأ الطلبات المسبقة في 21 يوليو ، مع بدء التسليم في 28 يوليو.



أعطتنا قوقل نظرة سريعة على Pixel 7 و Pixel 7 Pro ، بتصميم جديد قليلاً ، وكلاهما سيأتي هذا الخريف. لا نعرف الكثير عنهم ، بعيدًا عن حقيقة أنهم سيستخدمون الجيل التالي من Google Tensor ويطلقون مع Android 13.

تعد Pixel Buds Pro رسمية أيضًا. تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة بإلغاء الضوضاء النشط وعمر أطول للبطارية. كما أنها مقاومة للعرق والماء ، وتتميز باتصال متعدد النقاط للاتصال والتبديل بين العديد من الأجهزة المتصلة بالبلوتوث في نفس الوقت. سيأتي Spatial Audio إلى Pixel Buds Pro في وقت لاحق من هذا العام.

يتم طرح Buds Pro للبيع في 21 يوليو مقابل 199 دولارًا ويبدأ الشحن في 28 يوليو.

ظهر Rick Osterloh على منصة I / O للإعلان عن Pixel Watch التي طالما ترددت شائعات عنها. سيتم إطلاق الساعة في وقت لاحق من هذا العام ، إلى جانب خط Pixel 7. يبدو تمامًا مثل الساعة التي تم تركها في أحد المطاعم قبل بضعة أسابيع – وهي تعمل بنظام Wear OS مع تكامل عميق مع Fitbit.

استغرق Osterloh أيضًا بعض الوقت لإطلاق Pixel Tablet الذي سيظهر لأول مرة في عام 2023. يبدو جهاز Pixel اللوحي يشبه إلى حد كبير واجهة Nest Hub ، فقط بدون القاعدة.

ما هو الجزء المفضل لديك؟ أتطلع إلى Android 13 وأجهزة Pixel الجديدة ، بما في ذلك Pixel Watch.