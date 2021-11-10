المحكمة ترفض طلب آبل تأجيل السماح للمطورين بإضافة بوابات دفع خارجية في تطبيقاتهم

استمرارًا للمحاكم بين شركتي آبل و Epic حول السياسات الاحتكارية ورسوم الدفع التي تأخذها آبل، أمرت المحكمة في الاستئناف الجديد صاحبة متجر التطبيقات بالسماح للمطورين استخدام أنظمة وبوابات دفع خارجية في تطبيقاتهم دون أي تأجيل.

وقالت القاضية روجرز، التي سبق وطلب من Epic دفع قيمة ما حصلت عليه من المستخدمين في فترة حظرها عبر متجر التطبيقات، إن آبل يتوجب عليها السماح للمطورين استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم بحلول 9 ديسمبر المقبل – أي بعد شهر من الآن – في حين طالب آبل بتأجيل هذا الطلب لعام إضافي قبل دخول حيز التنفيذ.

وتعلل مصنعة آيفون هذا الطلب لضيق الوقت الذي يمكنها من خلاله صياغة سياسة استخدام ودفع جديدة على متجرها لحماية المستخدمين، لكن القاضية قالت إن هذا التأجيل تستفيد منه آبل فقط ورفضت طلبها، لكن الشركة لم تيأس رغم ذلك وتستعد لطلب تأجيل القرار الصادر من القاضية روجرز عبر محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو.

المصدر:

CNBC