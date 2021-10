لاعبوا GeForce جاهزون للعب “Marvel’s Guardians of the Galaxy” مع تقنيات DLSS وتتبع الأشعة من إنفيديا

يتضمن أحدث برنامج تشغيل إنفيديا NVIDIA GeForce Game Ready دعمًا لـ Marvel’s Guardians of the Galaxy التي طال انتظارها، وهي لعبة مغامرات تتميز بـ Star-Lord وفريقه الأسطوري. يضمن برنامج تشغيل GeForce Game Ready الجديد تجربة لعب رائعة في Marvel’s Guardians of the Galaxy، ويتضمن تحسينات لـ 11 لعبة أخرى، وستة شاشات ألعاب متوافقة مع G-SYNC، وستة ملفات تعريف إعدادات GeForce Experience Optimal Playable الجديدة .

تجربة اللعب لـ Marvel’s Guardians of the Galaxy على GeForce RTX

عندما يتم لعب Marvel’s Guardians of the Galaxy على جهاز الكمبيوتر، يمكن للاعبين تجربة اللعبة بدقة تصل إلى 8K HDR، مع مستويات أعلى من التفاصيل ومعدلات إطارات غير محدوده، وجميع المزايا الأخرى لمنصة الكمبيوتر الشخصي، مثل شاشة فائقة الدقة ومعدل التحديث المتغير للحصول على تجربة مطلقة، العب Marvel’s Guardians of the Galaxy على كمبيوتر مكتبي مزود بـ GeForce RTX أو كمبيوتر محمول، مع تشغيل تقنية تتبع الأشعة. الرسومات على مستوى آخر مع انعكاسات شفافة وغير شفافة لتتبع الأشعة، ويتم تعزيز الأداء بما يصل إلى 2x مع NVIDIA DLSS.

المواصفات الموصى بها من إنفيديا:

تحصل Chivalry 2 على ترقية DLSS اليوم – 4K مع أقصى إعدادات لجميع لاعبي RTX!

جانب آخر مهم في برامج تشغيل NVIDIA Game Ready هو أنها تُستخدم غالبًا كآلية توصيل لإضافة ميزات جديدة لمستخدمي GeForce. يضيف برنامج تشغيل Game Ready هذا دعم NVIDIA DLSS للعبة Chivalry 2 من Torn Banner Studios، وهي لعبة مسلية للغاية تضم 64 لاعبًا في وضع لاعب ضد لاعب. اليوم، تحصل Chivalry 2 على ترقية للأداء من خلال تقديم NVIDIA DLSS في تحديث جديد يعزز الأداء بنسبة تصل إلى 45٪ ويسمح لجميع لاعبي GeForce RTX باللعب بدقة 4K بأكثر من 60 إطارًا في الثانية، مع تمكين الإعدادات القصوى.