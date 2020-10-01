جوجل ربما تواجه تحقيقات متعلقة بالاحتكار بشأن أندرويد في الصين

أشارت التقارير الصحفية أن الحكومة الصينية ربما تبدأ التحقيق مع شركة جوجل بدواعي الاحتكار بشأن نظام تشغيل أندرويد التي تطوره.

تأتي هذه الخطوة من الحكومة الصينية بسبب سيطرة نظام أندرويد على سوق الهواتف الذكية وبالتالي التحكم في معالم السوق وقتل المنافسة مع أي نظام تشغيل آخر – باستثناء iOS طبعًا، وهو ما سيتسبب بالضرر للشركات الصينية مثل هواوي والتي تعاني في الفترة الحالية من الحظر الأمريكي المفروض عليها ومنع جوجل تحديثات نظام التشغيل عنها.

ووفقًا لتقرير رويترز، فإن التحقيق ربما يبدأ في الأيام الأولى من شهر أكتوبر، وستنظر الصين من خلاله إلى ما قامت به البلدان الأخرى والاتحاد الأوروبي لتغريم جوجل لاسيما الغرامة الضخمة التي فرضها الاتحاد على الشركة الأمريكية عام 2018 وبلغت 5.1 مليار دولار بدواعي الاحتكار وقتل المنافسة.

هذه الخطوة من الحكومة الصينية تتزامن كذلك مع رغبة بعض الولايات الأمريكية التحقيق مع جوجل بدواعي الاحتكار بوقت قريب.

وتظهر بعد أشهر قليلة من تحقيقات أمريكية أظهرت سطوة الشركة الأم ألفابت على المنافسين خاصة في سوق الإعلانات، وكذلك جمع بيانات البحث الخاصة للمستخدمين عند استخدام محركها ومتصفحها حتى مع وضع التصفح الخفي Incognito mode والذي من المفترض أن يحمي بيانات المستخدمين. الأمر الذي ساهم برفع قضية لوزارة العدل الأمريكية للنظر فيها مع توقعات ببدء القضية هذا الشهر.

على كلٍ، ربما يعتمد قرار الصين لفتح تحقيق ورفع قضية من عدمه على العلاقة بالولايات المتحدة والسماح لهواوي باستخدام أندرويد.

المصدر:

Reuters