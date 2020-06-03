جوجل تواجه دعوى قضائية بتتبع المستخدمين حتى أثناء التصفح الخفي

دعوى قضائية جديدة رفعت ضد شركة ألفابت ، هذه المرة بشأن وضع التصفح الخفي Incognito mode، حيث توجه اتهامات إلى جوجل بأنها تجمع البيانات خلسة عن ملايين المستخدمين حتى لو كانوا قد فعّلوا التصفح الخفي.

تسعى القضية لفرض غرامة بقيمة 5 مليار دولار. وتشير إلى أن جوجل تستخدم عدة أدوات في جمع البيانات عن المستخدمين مثل خدمة إحصائيات المواقع Google Analytics ومدير الإعلانات Google Ad Manager وإضافات وتطبيقات أخرى، بما فيها عبر الهواتف الذكية، بغضّ النظر إن ضغط المستخدم على أحد الإعلانات أم لا.

تتبع جوجل للمستخدمين يفيدها في التعرف عليهم بشكل أفضل. وذلك يشمل معرفة أصدقائهم، اهتماماتهم، عادات التسوق، المنتجات والأطعمة المفضلة لديهم، واستخدام كل هذا في توجيه إعلانات مستهدفة تظهر لهم أثناء البحث.

من جهتها جاء الرد من جوجل على لسان المتحدث الرسمي الذي أكد أن الشركة ستدافع عن نفسها بقوة ضد الاتهامات الموجهة إليها. مؤكداً أن الشركة توضح في كل مرة يتم فيها فتح تبويب جديد للتصفح الخفي أن المواقع قد تتمكن من جمع بيانات عن نشاط التصفح.

المصدر:

Venturebeat