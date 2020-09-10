موتورولا تعلن عن هاتفها القابل للطي Razr 5G بتصميم وكاميرا أفضل من الجيل السابق

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها القابل للطي Razr 5G والمستوحى من هواتفها الكلاسيكية التي انطلقت بداية الألفية، وهو ما يمثل الجيل الجديد من الهواتف القابل للطي للشركة بعد الهاتف الأول Razr والذي أطلقتها بداية العام الحالي وكان يعمل وقتها بتقنية الجيل الرابع، على عكس الهاتف الجديد الذي سيدعم تقنية الجيل الخامس.

ولم يقتصر هاتف موتورولا الجديد على دعم تقنية الجيل الخامس للاتصال، بل حمل تصميمًا أفضل وتحسينات على الكاميرا وباقي العتاد.

مواصفات هاتف موتورولا Razr 5G

يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر ToF لتحسين جودة الصور بالإضاءة المنخفضة، بجانب كاميرا أمامية 20 ميجابكسل.

وبالحديث عن المواصفات الأخرى، فالهاتف يأتي شاشة رئيسية قابلة للطي بقياس 6.2 بوصة من نوع OLED وبدقة FHD+ مع معدل تحديث 60 إطارًا في الثانية، فيما يقدم في الجهة المعاكسة شاشة خارجية بقياس 2.7 بوصة من نوع OLED وبنفس معدل تحديث إطارات الشاشة الرئيسية.

يضيف هاتف Razr 5G كذلك معالج Snapdragon 765 5G وهو معالج موجه للفئة المتوسطة، لكنه يقدم ذاكرة عشوائية “رام” من نوع LPPDR4x بسعة 8 جيجابايت وقرص تخزين UFS 3.0 بسعة داخلية 256 جيجابايت. كما سيوفر الهاتف دعم لبصمة الأصبع في الجهة الخلفية، ودعم شريحة اتصال واحدة بالإضافة إلى شريحة إلكترونية eSIM، بالإضافة إلى تقنية بلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC.

كذلك سيدعم الهاتف 4 مكبرات صوت لتقديم تجربة صوت مميزة، بالإضافة إلى دعم تقنية مقاومة الماء IPX8، وتقنية GPS مزدوج.

بالإضافة لذلك، سيوفر بطارية بقدرة 2,800 ملي أمبير/ ساعة ودعم تقنية الشحن السريع TurboPower من الشركة نفسها بقوة 15 واط.

الهاتف سيعمل مع نظام أندرويد 10، وتعد شركة موتورولا مستخدميها أنها ستقدم تحديثات نظام وتحديثات أمنية للهاتف على مدار عامين.

سيتوفر هاتف موتورولا Razr 5G مع قدوم الشهر المقبل وسيكون بسعر 1.400 دولارًا أمريكيًا.

المصدر:

Motorola