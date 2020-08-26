مايكروسوفت لانشر يدعم الوضع الأفقي رسميًا مع عدد من المزايا

يضيف تطبيق مايكروسوفت لانشر بنسخته Microsoft Launcher v6.2 عدة مزايا مهمة بينها الوضع الأفقي.

في شهر يونيو الماضي، وحتى قبل ذلك بأسابيع، أطلقت شركة مايكروسوفت سلسلة من التحديثات التجريبية على لانشرها في أندرويد، وقد أتت هذه النسخ التجريبية بالعديد من المزايا التي لطالما نادى بها مستخدمي التطبيق، لعل أبرزها الدعم للوضع الأفقي، الآن، انتهت فترة التجربة وقد أتاحت الشركة هذه الميزة وأكثر في إصدارها الثابت Microsoft Launcher v6.2.

وبالإضافة إلى دعم الوضع الأفقي، هناك أيضًا إعادة تصميم لموجز مايكروسوفت، ومجموعة جديدة من الخلفيات الجميلة، فضلًا عن تحسينات في الأداء، بالنسبة للأخيرة، فقد أشار فريق عمل التطبيق بأنها لن تكون واضحة دون استخدام منتظم.

فيما يخص بموجز مايكروسوفت، تعتبر التغييرات أكثر جوهرية، فهي لا تزال في نفس المكان، ولكن مع مظهر جديد أكثر تنظيمًا، وذلك من خلال توزيع البطاقات بشكل متساوٍ مع خلفية ضبابية تحتها، مع عدم عرض الكثير من المعلومات على الشاشة الفردية، أما فيما يخص الخلفيات، فموقعها في مجلدي بينج ومايكروسوفت، وقد شملت خيارات لأذواق مختلفة.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، تحديث مايكروسوفت لانشر 6.2 متاح الآن للتحميل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد، ويمكنك الحصول عليه عبر الانتقال لصفحة التظبيق من على متجر جوجل بلاي بالأسفل.

تحميل تحديث تطبيق مايكروسوفت لانشر Microsoft Launcher v6.2.