نوكيا تكشف عن هاتف Nokia C3 بنظام أندرويد 10 وتعلن إطلاقه في السعودية

أعلنت شركة HMD المطورة لهواتف علامة نوكيا التجارية عن هاتف نوكيا Nokia C3 بنظام أندرويد 10 والذي يمثل أحدث هواتف الشركة. كما كشفت عن إطلاقه في المملكة العربية السعودية قريبًا.

يأتي الهاتف مع هيكل مصنوع من البولي كربونات يتوسطه شاشة بقياس 5.99 بوصة بدقة HD+ وخاصية تعديل الإضاءة. وتقول الشركة أنه يحوي معالج ثماني النوى دون الافصاح عن نوعه، كما أنه يحمل كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

وسيتوفر Nokia C3 بذاكرة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين 16 جيجابايت، وسيتيح إضافة ذاكرة خارجية حتى 128 جيجابايت. كما سيوفر معه زرًا مخصصًا لمساعد جوجل الصوتي بفضل أندرويد 10.

بهذه المناسبة، قال جوهو سارفيكاس، كبير مسؤولي المنتجات في HMD: “رسالتنا الأساسية هي أن نتيح الهواتف الذكية المتطورة لأكبر عدد من محبي هواتف نوكيا في مختلف أنحاء العالم، وبأسعار متفاوتة وفي متناول الجميع. مما لا شك به بأن هواتف نوكيا C-series كان لها دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرسالة، وتمكين المستخدمين من التحول إلى الهواتف الذكية بأسعار مناسبة في أسواق مختارة من العالم. فمع Nokia C1 وفرنا الاتصال بالجيل الثالث من الشبكات 3G واتحنا نظام Android 9 Pie Go edition أمام مستخدمي هواتف نوكيا. بينما شكل Nokia C2 خطوة إضافية إلى الأمام بفضل اتصاله مع شبكة الجيل الرابع وهيكله المتين وسهولة استخدامه.”

وأضاف: “التزاما منا بهدفنا، يسرنا إطلاق هاتف Nokia C3 الذي يشكل نقلة نوعية في فئة هواتف نوكيا C-series، مع إضافة نظام التشغيل أندرويد واحتوائه على شاشة كبيرة عالية الدقة. كما أن الهاتف مجهز بكاميرا لالتقاط صور عالية الجودة HDR ومقاطع فيديو عالية الدقة، كما يعزز هذا الهاتف من كفاءة نظام التشغيل AndroidTM بفضل تقنية البطارية التكيفية الذكية والمعالج الثماني النواة، لذا فهو كل ما تحتاجه لإتمام مهامك. كل تلك المزايا تأتي في هيكل متين، وبنفس الجودة التي عهدتموها من هواتف نوكيا الذكية. هاتف Nokia C3، مصمم للاستخدام اليومي ويمكنك الاعتماد عليه سواء للعمل أو للترفيه.”

سعر وموعد توفر هاتف نوكيا Nokia C3

يتوفر هاتف نوكيا Nokia C3 مع ذاكرة رام بسعة 2 جيجا بايت، بجانب سعة تخزين 16 جيجا بايت بالألوان الأزرق النوردي ولون الرمال، فيما سيتوفر للشراء في المملكة العربية السعودية بداية من 16 سبتمبر وبسعر يبدأ من 385 ريال سعودي.