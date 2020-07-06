شراكة استراتيجية بين stc pay و فيزا لدعم المدفوعات الرقمية

وقعت خدمة الدفع الرقمية السعودية stc pay اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المدفوعات الرقمية العالمية، فيزا “Visa”، تهدف لتعزيز تجربة عملاء خدمة الدفع من stc وتوفير أفضل الخدمات المالية وحلول المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية.

تُعد stc pay أول محفظة رقمية مرخصة في المملكة في مجال التقنية المالية “Fintech” التي بدأ العمل عليهما منذ عام 2018.

وشملت الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لـstc pay أحمد العنزي وعلي بيلون مدير عام فيزا “Visa” في المملكة العربية السعودية، إمكانية إصدار بطاقات ائتمان للملايين من عملاء stc pay لتمكينهم من استخدام محافظهم الرقمية في المدفوعات الإلكترونية، لتتيح بذلك مرونة أكبر في عمليات الدفع.

وبهذه المناسبة، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة stc pay، أحمد العنزي: “تعد الاتفاقية خطوة مهمة لـ stc pay خصوصًا بعد ترخيصها للعمل كأول محفظة رقمية في المملكة، وبوصفها أكبر محفظة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ ستساعد هذه الشراكة على تحقيق استراتيجية الشركة في تقديم خدمات مالية جديدة مبتكرة وآمنة، بالإضافة إلى حلول الدفع للتجار والمستهلكين في المملكة العربية السعودية وخارجها.”

من جانبه، قال علي بيلون، مدير عام Visa في المملكة العربية السعودية: “نشهد اليوم إقبالًا متزايدًا بين المستخدمين على اعتماد المدفوعات الرقمية والهواتف المتحركة للدفع وإرسال الأموال واستلامها. وعبر تسخير تجاربنا وخبراتنا الواسعة في المملكة وحول العالم، ستسهم شراكتنا مع stc pay في مواكبة هذا الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية السلسة والآمنة، حيث ساهمت قدرات stcpay على توفير خدمات وتجارب مبتكرة وغير مسبوقة للعملاء والتجار في تمكين الشركة من تحقيق نمو متسارع خلال فترة وجيزة، ويسعدنا أن نتعاون معهم في هذه المبادرة المتميزة والفرصة الجديدة لدفع عجلة التجارة الرقمية في المملكة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.”