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12 تطبيق و 20 لعبة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 30 يونيو 2020
دقيقة واحدة

12 تطبيق و 20 لعبة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 12 تطبيق و 20 لعبة أندرويد).

12 تطبيق

  1. Fast Calc : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. Identify Dog Breeds Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. RubikCalcPRO: Programmable Calculator (PRO) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  5. Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  6. Poet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  7. Split Apps – Multi Window apps – Dual Screen apps : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  8. Paper – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  9. Pocket PC : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
  10. Space Galaxy Wallpaper HD Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  11. Retro O Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  12. Monotone – Dark Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

20 لعبة

  1. Defense Zone 2 HD : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. Railways : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
  3. [VIP] SweetFly : Idle Merge Sweet : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  4. Animal Camp – Healing Resort : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  5. Defender Battle: Hero Kingdom Wars – Strategy Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  6. I was rebuilt : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
  7. Puzzles for children and adults : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  8. The Longest Night:House of Killer : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  9. Cherokee Language Animals : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  10. Cherokee Syllabary : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  11. D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  12. Infinite The Block VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  13. Empire Warriors Premium: Tower Defense Games : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  14. Live or Die: Zombie Survival Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  15. Perfect Fit Block Puzzle : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  16. Warriors’ Market Mayhem VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  17. Wonder Knights PV: Retro Shooter RPG : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  18. [VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  19. Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  20. LETHAL JUDGMENT EX : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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