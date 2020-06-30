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12 تطبيق و 20 لعبة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 12 تطبيق و 20 لعبة أندرويد).
12 تطبيق
- Fast Calc : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Identify Dog Breeds Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- RubikCalcPRO: Programmable Calculator (PRO) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Poet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Split Apps – Multi Window apps – Dual Screen apps : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Paper – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Pocket PC : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Space Galaxy Wallpaper HD Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Retro O Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Monotone – Dark Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
20 لعبة
- Defense Zone 2 HD : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Railways : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- [VIP] SweetFly : Idle Merge Sweet : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Animal Camp – Healing Resort : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Defender Battle: Hero Kingdom Wars – Strategy Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- I was rebuilt : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Puzzles for children and adults : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The Longest Night:House of Killer : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Cherokee Language Animals : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Cherokee Syllabary : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Infinite The Block VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Empire Warriors Premium: Tower Defense Games : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Live or Die: Zombie Survival Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Perfect Fit Block Puzzle : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Warriors’ Market Mayhem VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Wonder Knights PV: Retro Shooter RPG : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- [VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- LETHAL JUDGMENT EX : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.