دراسة تكشف تفاوت كبير في إيرادات اشتراكات التطبيقات ومعظمها لا يحقق أرباح

كشفت دراسة حديثة لشركة RevenueCat، المتخصصة في إدارة الاشتراكات للتطبيقات، عن معلومات مثيرة للاهتمام حول حالة اشتراكات التطبيقات. حيث أظهر تحليل الدراسة التي شملت أكثر من 29 ألف تطبيق و18 ألف مطور، والتي جمعت إيرادات تتجاوز 6.7 مليار دولار من 290 مليون مشترك، تفاوتًا كبيرًا في الإيرادات بين التطبيقات.

فبينما تحقق أعلى 5% من التطبيقات إيرادات تزيد 200 مرة عن الربع الأدنى من التطبيقات بعد السنة الأولى، فإن متوسط إيرادات التطبيق الواحد تقل عن 50 دولار شهريًا بعد مرور عام على إطلاقه.

ومع ذلك، فإن احتمالية استمرار نمو الإيرادات ترتفع بشكل ملحوظ مع اكتساب التطبيق لقاعدة جماهيرية أكبر، حيث تشير الدراسة إلى أن 17.2% من التطبيقات ستصل إيراداتها الشهرية إلى 1000 دولار.

وبعد تحقيق هذا الإنجاز، تشير الدراسة إلى أن 59% من هذه التطبيقات ستصل إيراداتها الشهرية إلى 2500 دولار، فيما ستتمكن 60% منها من زيادة إيراداتها إلى 5000 دولار شهريًا.

لكن بعد هذه النقطة، تضيق دائرة التطبيقات ذات الإيرادات المرتفعة، حيث لن يتجاوز سوى 3.5% من التطبيقات حاجز 10 آلاف دولار شهريًا.

وبينما قد تكون هذه الإيرادات كافية لمطور مستقل لعيش حياة هنيئة، إلا أنها لن تكون كذلك بالنسبة لشركة ناشئة تعتمد بشكل أساسي على التطبيقات المحمولة لتحقيق الربحية.

ومن جانب آخر، كشفت الدراسة أن تطبيقات الصحة واللياقة البدنية هي الأكثر احتمالًا لتحقيق إيرادات أعلى بعد عام من إطلاقها، حيث تتفوق بأكثر من الضعف على باقي الفئات مجتمعة.

في المقابل، لا تتجاوز إيرادات تطبيقات السفر والإنتاجية 1000 دولار شهريًا بعد العام الأول من إتاحتها على متاجر التطبيقات. كما كشفت الدراسة أن السعر الأكثر شيوعًا للاشتراك الشهري في التطبيقات لا يزال 10 دولارات، في حين بلغ متوسط سعر الاشتراك الشهري نحو 8 دولارات.

ومن الملاحظات الأخرى البارزة في الدراسة، أن التطبيقات المُطورة في أمريكا الشمالية تحقق إيرادات أعلى بأربع مرات من المتوسط العالمي. كما أن أسواق اليابان وكوريا الجنوبية تحقق إيرادات أفضل على نظام اندرويد مقارنة بنظام iOS، وهي معلومة مفاجئة لنا.

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تؤكد هذه الدراسة أن عالم مطوري التطبيقات ليس باليسير، فمع اعتماد المزيد من التطبيقات على نموذج الاشتراكات، لا يجد المستخدمون دائمًا الفائدة في هذا الخيار.

حيث يُفضّل معظمهم دفع رسوم التطبيق خلال الفترة التي يحتاجونه فيها، ثم إلغاء الاشتراك لصالح خدمة أخرى، فيما تكون عملية إعادة الاشتراك أكثر انتشارًا مع تطبيقات الترفيه والوسائط مثل نتفلكس وسبوتيفاي.

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