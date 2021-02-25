أفضل 7 تطبيقات للاستماع إلى البودكاست

حلم راود الكثيرين في الماضي، خلال استماعهم لاذاعتهم المفضلة وهل يمكنهم أن يمتلكوا الأدوات التي تساعدهم في التعبير عن أفكارهم ليستمع لهم الناس في كل مكان؟

في الماضى كان المذياع وسيلة الترفيه المثالية، ويمكننا القول أنها من أكثر الابتكارات التى لم يمحوها الزمان واستطاعت أن تتطور مع الوقت تتحول من كونها محطات تبث من خلال جهاز الراديو إلى قنوات تبث عمر الأقمار الصناعية والإنترنت.

و ظلت فكرة امتلاك منصة إذاعية يبث من خلالها الشباب أفكارهم بكل حرية موضوع بحث وتطوير، إلى أن قدمت إلينا التكنولوجيا واحدة من ابتكارتها المهمة والتى استطاعت من خلالها أن تطوع خدمات الإنترنت للاستفادة منها، فانطلقت تقنية جديدة تحت مسمى البودكاست.

ما هو البودكاست ؟

عبارة عن برنامج صوتي إذاعي يتم نشره من خلال الإنترنت، ويمكن الاستماع له باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي أو الأجهزة الذكية التى تدعم الولوج إلى شبكة الأنترنت، ويختلف عن الراديو بكونه لا يرتبط في المقام الأول بالبث المباشر فيمكنك الاستماع له متى تشاء.

ويعتبر منصة إذاعية يتم نشرها عبر الإنترنت تمكن أصحابها من بث المحتوى الخاص بهم في صورة قنوات إذاعية أو حتى في صورة فيديوهات، تختلف عن الراديو في أنها تعطى المستمع حرية الاستماع للمحتوى المطروح من خلالها في أى وقت دون ارتباط بالبث المباشر.

تسميتها وبداية ظهورها

من أسمها يمكن تفسيرها؛ فهى كلمة ذات مقطعين بود – كاست (pod-cast) والتى تعنى أنها مادة إذاعية أو بمعنى آخر مستودع للبث وارتبطت التسمية في كثير من الأحيان بمشغل الصوتيات الخاص بشركة آبل iPod. و قد بدأت تقنية البودكاست في الظهور مع نهاية عام 2003، واشتهرت مع بداية عام 2004 ولم يتوفر وقتها تطبيق أو آلية تتيح الاشتراك في البودكاست، إلى أن قامت شركة آبل بخطوة اعتبرت الدافع الرئيسى وراء شهرة البودكاست حيث أنها قدمته بشكل رسمي من خلال متجر iTunes مما ساهم في انتشاره بشكل كبير مع الوقت.

آلية عمل البودكاست

يقوم الشخص صاحب المحتوى الإذاعي بتسجيل المحتوى المراد بثه من خلال البودكاست، ويبدأ في نشره على هيئة حلقات يقوم برفعها على سيرفر مخصص لتحميل ملفات البودكاست، وعند اتصال المستمع بالإنترنت يستخدم المزامنة التى تبقيه على إطلاع بآخر التحديثات للحلقات الجديدة المضافة.

التطبيقات والبرامج التى تمكنك من الاستماع للبودكاست

البرامج التى يمكنها التقاط البودكاست تختلف باختلاف نظام التشغيل الخاص بالجهاز المراد الاستماع من خلاله لمحتوى البودكاست، والتى يمكن حصر بعضها في مجموعة التطبيقات التالية:

Apple Podcast

يمتاز هذا التطبيق بأنه يأتي مع كل أجهزة آبل ولا يحتاج إلى تنزيل من متجر التطبيقات، ويستخدم هذا التطبيق المجانى على أجهزة آبل والتى تعمل بنظام iOS، ويسمح لك التطبيق باكتشاف أشهر البودكاست والبحث والاستماع إلى الحلقات، ويتميز بأن القوائم والبودكاست المقترحة مخصصة لكل دولة.

Google Podcasts

تطبيق جوجل الرسمي والمتوفر على جوجل بلاي ويسمح لك بالاشتراك، الاستماع، والبحث في قنوات البودكاست عبر واجهة سهلة ومبسطة، كما أنه أصبح متاحًا على هواتف آيفون.

Overcast

تطبيق بودكاست شهير يتوفر على iOS فقط، كما يتيح لك مشاركة مقاطع أو أجزاء من البودكاست عبر الشبكات الاجتماعية بطريقة جميلة.

Spotify

يشتهر هذا التطبيق بأنه تطبيق مخصص للموسيقى فقط، لكن تمت إضافة البودكاست ضمن خياراته، وأصبح بإمكانك الاستماع إليه بجانب الموسيقى.

Pocket Casts

تطبيق بودكاست شهير يحتوي على بعض المميزات الجميلة مثل زيادة مستوى الصوت، تسريع الصوت، والتخلص من لحظات السكوت الطويلة، كي تتمكن من الاستماع إلى حلقات البودكاست والانتهاء منها بسرعة.

Tunein radio

واحد من أكثر تطبيقات الراديو المميزة على جوجل بلاى، ومعظم تركيزه على راديو البث المباشر ولكن ذلك لا يمنعه من توفير ملفات صوتية وكتب صوتية ومحطات مختلفة.

Audible

قامت أمازون أخيرًا بإضافة البودكاست إلى تطبيقها الشهير لسماع الكتب الصوتية، وفي هذا الجانب استحوذت أمازون على منصة البودكاست المستقلة “وندري”

مستقبل البودكاست

سيكون البودكاست أحد أهم قنوات النشر الإعلامية، وفق هذه الاستحواذات على قنوات نشر البودكاست التي قامت بها أمازون وسبوتيفاي يتضح لنا أن صناعة البودكاست خرجت من الظل نحو تركيز إعلامي كبير، حيث أضحت وسيلة نشر مهمة لدى الجهات الحكومية السعودية، كما دخلت على الخط شركات الموسيقى الأخرى مثل ديزر التي أعلنت عن تطبيق مخصص للبودكاست يمنحهم معلومات شاملة عن محتواهم. كل هذه المؤشرات تكشف عن تغييرات قادمة في قطاع البودكاست.