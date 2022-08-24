واتساب يطلق خدمة المجتمعات لبعض المستخدمين تمهيدا لاطلاقها العام

أطلقت خدمة المراسلة الأشهر واتساب، ميزة المجتمعات، التي طال انتظارها والتي تم طرحها الآن لمستخدمين إضافيين حول العالم، حيث تقترب من الإطلاق العام المستقر.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، ستسمح ميزة المجتمعات الجديدة، لمستخدمي واتساب بإنشاء مجتمع يمكنه استضافة ما يصل إلى 10 مجموعات دردشة فرعية بدعم يصل إلى 512 مشاركا في كل مجموعة فرعية.

وأبلغ موقع ”WABetaInfo“ المتخصص في رصد تحديثات واتساب، بأن علامة تبويب المجتمعات تظهر لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب على أندرويد الذين قاموا بالتحديث إلى الإصدار الذي يحمل الرقم 2.22.193 على جوجل بلاي، والذي يوفر القدرة على إنشاء المجتمعات.

ووفقا لتقرير ”WABetaInfo“، فإن الميزة متاحة لعدد محدود فقط من المستخدمين عبر نظامي أندرويد، وقد لا تظهر الميزة لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي على أحدث إصدار على الفور، وقد يضطر البعض إلى فرض إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله أولا.

وبالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الوصول إلى الميزة، ستظهر علامة تبويب “المجتمعات” الجديدة، على شاشة تطبيق واتساب الرئيسية، والتي ستحل محل علامة “تبويب الكاميرا” في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق، وسيتمكن أولئك الذين يمكنهم رؤية علامة تبويب المجتمعات الجديدة من إنشاء مجتمع يضم ما يصل إلى 10 مجموعات فيه ودعم ما يصل إلى 512 مشاركا.

ويمكن لأعضاء مجتمع ما تحديد مجموعة دردشة فرعية من اختيارهم عند انضمامهم إلى مجتمع جديد، حيث سيتم السماح للأعضاء بمغادرة المجموعات الفرعية دون مغادرة المجتمع الأصلي.

كيف تعمل ميزة المجتمعات بتطبيق واتساب؟

بالنسبة لمسئول المجموعة، يتمتع المشرفون بالقدرة على تعطيل المجتمع، وسيكون المجتمع في الأساس عبارة عن مجموعة مظلة أكبر توضع فوق المجموعات الفرعية الأصغر، وسيتمكن المسئولون من إرسال رسائل إلى مجموعات فرعية معينة أو المجتمع بأكمله عبر مجموعة إعلانات سيتم إنشاؤها تلقائيًا عند إنشاء مجتمع.

من ناحية أخرى، يمكن للمستخدمين الذين تمت دعوتهم إلى المجتمع تحديد المجموعة الفرعية التي سيتم الانضمام إليها بناءً على اهتماماتهم، حيث تسمح المجتمعات أيضا لأعضاء مجموعة فرعية بالمغادرة دون مغادرة المجتمع نفسه.

كما يعمل واتساب أيضا على إخفاء عدد الأعضاء في المجموعات الفرعية عن المشاركين الآخرين لأسباب تتعلق بالخصوصية، لكن هذا لم يتم تنفيذه بعد.

وفي الوقت نفسه، ستسمح ميزة المجتمعات للأعضاء بعمل بلاغات “Report“ مباشرة للدعم الفني الخاص بالخدمة عن المجتمع المشاركين فيه، وتشتمل المجتمعات على ميزات مصممة لإضافة بنية إلى الدردشات الجماعية الأكبر حجما، مثل دعم مشاركة الملفات والمكالمات الجماعية المكونة من 32 شخصا وردود الفعل على الرموز التعبيرية، فضلا عن أدوات الإدارة وعناصر التحكم في الإشراف.

جدير بالذكر أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة لـ واتساب، أعلن عن ميزة “المجتمعات” في وقت سابق من هذا العام، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات أصغر داخل مجموعات أكبر، وبعد شهور من الانتظار يتم طرح الميزة أخيرا بشكل رسمي لمستخدمي WhatsApp beta، مما يشير إلى أن التشغيل المستقر قد يكون قاب قوسين أو أدنى.