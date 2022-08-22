آبل توسع برنامج خدمة الإصلاح المجاني لمستخدمي هواتف iPhone 12

في بشرى سارة لمستخدمي هواتف iPhone 12 ، قررت شركة آبل الأمريكية بتوسيع برنامج خدمة الإصلاح المجاني للمستخدمين بسبب مشكلة الصوت التي تعاني منها بعض طرز هواتف iPhone 12، والتي أثرت على عدد من المستخدمين.

وستقوم آبل بتقديم خدمة إصلاح مجانية لجميع مستخدمي طرز هواتف iPhone 12 و iPhone 12 Pro المتأثرين، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، وذلك بعدما كانت متاحة لمدة عامين فقط، كما ستشمل أعداد أكبر من المستخدمين.

وقالت آبل على صفحة الدعم الخاصة بها إنها ستقدم خدمة مجانية إذا كان هاتفك iPhone 12 أو iPhone 12 Pro لا يصدر صوتًا من جهاز الاستقبال عند إجراء المكالمات أو استقبالها، كما أن هذه الخدمة لن تشمل هواتف iPhone 12 mini أو iPhone 12 Pro Max .

وأكدت آبل أيضا أنه “إذا كان هاتف iPhone 12 أو iPhone 12 Pro الخاص بك يعاني من أي ضرر يضعف القدرة على إكمال الإصلاح ، مثل تشقق الشاشة ، فسيلزم حل هذه المشكلة قبل الخدمة، وفي بعض الحالات ، قد تكون هناك تكلفة مرتبطة بالإصلاح الإضافي.”

ونظرًا لتصنيع الهواتف المتأثرة بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021 ، فهذا يعني أنه سيتم تغطية المشكلة حتى أكتوبر 2023 على الأقل، فإذا كنت تمتلك هاتف iPhone 12 أو iPhone 12 Pro تم تصنيعه في أبريل 2021 ، فستقدم لك آبل خدمة الإصلاح المجانية حتى ربيع عام 2024، وذلك من خلال إرساله إلى مقدم خدمة معتمد من شركة آبل ، أو في متجر من متاجر آبل الرسمية، أو عن طريق إرسال هاتفك مباشرة إلى الشركة نفسها.