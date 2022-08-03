ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية: جيمس ويب يلتقط صورًا خيالية لمجرة عجلة العربة

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ووكالة الفضاء الأوروبية، عن صور خيالية لمجموعة من المجرات بما في ذلك مجرة كبيرة على شكل حلقة، تُعرف باسم “Cartwheel” وباللغة العربية باسم عجلة العربة.

وأفادت “ناسا” عبر موقعها الرسمي، أن الصور التقطت من تلسكوب ويب، الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة “MIRI”، لمجموعة من المجرات بينهم عجلة العربة.

ما مجرة عجلة العربة؟

أوضحت “ناسا” أن المجرة تبعد 500 مليون سنة ضوئية عن مجرتنا، ضمن كوكبة “النحات”، التي تتكون من حلقة داخلية مشرقة وحلقة خارجية نشطة.

وتتكون الحلقة الخارجية بها الكثير من النجوم، وتتكون المنطقة المغبرة الموجودة بينهما تكشف عن العديد من النجوم والعناقيد النجمية.

هل تشبه درب التبانة؟

يكشف ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الذي تم التقاطه بواسطة MIRI عن تفاصيل دقيقة حول هذه المناطق المتربة والنجوم الفتية داخل مجرة Cartwheel ، الغنية بالهيدروكربونات والمركبات الكيميائية الأخرى ، بالإضافة إلى غبار السيليكات مثل الكثير من الغبار على الأرض.

ما مكونات المجرة الخيالية؟

وحول مكونات المجرة، ذكرت “ناسا” أن النجوم الفتية، التي يوجد الكثير منها في الجزء السفلي الأيمن من الحلقة الخارجية، تساهم في تنشيط غبار الهيدروكربون المحيط بها، ما يؤدي إلى توهجها باللون البرتقالي.

من ناحية أخرى، فإن الغبار المحدد بوضوح بين اللب والحلقة الخارجية، الذي يلهم اسم المجرة، هو في الغالب غبار السيليكات.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن المجرة الحلزونية الأصغر الموجودة في الجزء العلوي الأيسر من عجلة العربة، تظهر الكثير من نفس السلوك؛ حيث تُظهر قدرًا كبيرًا من تشكل النجوم.