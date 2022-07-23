iOS 15.6 : هل يجب عليك التحديث؟ يعمل على إصلاح مشكلات مزعجة

أعلنت شركة آبل رسميا تحديث جديد من نظام التشغيل iOS 15.6 للمستخدمين، والذى يضم عددا من الإصلاحات الأمنية والتقنية، حيث تم إصدار التحديث لعدد من مستخدمي هواتف آيفون الأحدث مثل سلسلة آيفون 13، ثم سينطلق خلال الأيام المقبلة لباقي الهواتف، حيث يأتى ذلك قبل أسابيع قليلة من إعتزام الشركة إطلاق نظام تشغيلها الأحدث iOS 16.

حيث هذا التحديث يقدم iOS 15.6 عددًا كبيرًا من الإصلاحات لنقاط الضعف الأمنية التي تسمح للجهات المخربه “بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وكذلك الثغرات التي تمنح التطبيقات تثبيت نفسها بداخل الأجهزة، والأخطاء التي تمنح المستخدمين تدمير الهواتف عن بُعد.

ويعالج تحديث iOS 15.6 الأخطاء التقنية التى قد تظهر أن مساحة تخزين الهاتف ممتلئة في الوقت الذى تكون فيه متاحة ، بالإضافة إلى المشكلة التى قد تؤدي إلى إبطاء أجهزة برايل أو توقفها عن الاستجابة عند التنقل عبر النص في البريد.

كما يصلح تحديث iOS 15.6 بعض المشكلات في متصفح سفاري Safari حيث قد تعود علامة تبويب إلى الصفحة السابقة، بالإضافة إلى أنه يضيف أيضًا ميزة جديدة رائعة لجهاز Apple TV تتيح لك إيقاف الألعاب الرياضية الحية الجارية بالفعل وإرجاعها وتقديمها سريعًا.

وأصدرت شركة آبل إطلاق تحديث iPad OS 15.6 لأجهزة آيباد للقدرة على إيقاف لعبة رياضية مباشرة وإرجاعها وإعادة تشغيلها وتقديمها سريعًا في تطبيق التلفزيون و كذلك إصلاح بعض الأخطاء في الإعدادات والبريد و متصفح سفاري.

كما تم إطلاق تحدث macOS 12.5 لأجهزة ماك على تحديث لتطبيق التلفزيون وإصلاح الأخطاء في سفاري، كما يتضمن تحديث watchOS 8.7 لساعات آبل الذكية “تحسينات وإصلاحات أخطاء وتحديثات أمان مهمة”.

كيفية الحصول على تحديث iOS 15.6

وللتحديث إلى iOS 15.6 ، يجب على المستخدم التوجه إلى الإعدادات ثم الدخول على عام ثم تحديث البرنامج.