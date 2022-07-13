إطلاق هاتف A97 5G من أوبو ذو الفئة المتوسطة

تم ملاحظة ظهور هاتف أوبو A97 5G على موقع “China Telecom”، مرفقًا بمجموعة من المواصفات والصور المسربة للهاتف الجديد.

يأتي الهاتف الجديد، الذي لم تعلن عنه أوبو رسميًا حتى الآن، بشاشة مقاسها 6.56 بوصة مزودة بدقة Full HD +، وفقًا لموقع “Gizmo China” المتخصص في الأخبار التقنية نقلًا عن “China Telecom”.

ويحتوي هاتف Oppo A97 5G، على كاميرتين من الخلف، تبلغ دقة الرئيسية 48 ميجابكسل أما الكاميرا الثانية فتبلغ دقتها 2 ميجابكسل، فضلًا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يمتاز هاتف “أوبو” الجديد ببطارية كبيرة، تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير في الساعة، مع نسختين للذاكرة الخارجية الأولى 128 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت، الثانية 256 جيجابايت مع رام 12 جيجابايت.

يتوقع “Gizmo China” أن يبلغ سعر الهاتف الحديث 343 دولارًا أمريكي للنسخة 256 جيجابايت.