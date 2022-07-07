شاومي تطلق هاتف Xiaomi 12 Lite من الفئة المتوسطة

هاتف جديد من شاومي يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة: Xiaomi 12 Lite، حاملاً العديد من المواصفات الرائعة والقوية، فيتوفر مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 160.5 مم – العرض 75.7 مم – السُمك 6.8 مم، ويبلغ وزنه 159 جرام، مصنوع من البلاستيك مع ظهر من الزجاج، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات Xiaomi 12 Lite

الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.55 بوصة ودقة الشاشة 1080×2400 بكسل (+FHD)، وأبعاد الشاشة 20:9، وكثافة البيكسلات 402 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 780G بدقة التصنيع 5 نانومتر، معالج ثماني النواة، ومعالج الرسومات Adreno 642

الذاكرة والرامات

الرام: 6 أو 8 جيجابايت.

نوع ذاكرة التخزين UFS 2.2

نوع ذاكرة الرام LPDDR4x

نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم MIUI 12

الكاميرات والتصوير

الكامير الأولى بدقة 64 ميجابكسل رئيسية عريضة.

الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة.

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الماكرو.

فيديو بدقة 2160P 4K ودقة 1080P FHD

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 20 ميجابكسل.

الشحن والبطارية والسعر

بطاربة بسعة 4250 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، يبلغ سعره 370 دولار أمريكي.