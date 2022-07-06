إنستغرام تختبر إمكانية تحويل الفيديوهات المنشورة الى ريلز

تختبر إنستغرام في الوقت الحالي لإمكانية تحويل كل الفيديوهات التي ينشرها المستخدمون على المنصة إلى قسم ريلز عليها.

فحسب مصدر صحفي، كشفت الشركة المالكة لتطبيق إنستغرام أنها تجري اختبار هذه الميزة حالياً مع عدد مختار من المستخدمين في العالم وذلك بهدف تسهيل و تحسين مشاهدة الفيديوهات عبر انستغرام.

وكجزء من الاختبار الذي سيراه المستخدمون من خلال رسالة تقول “يتم مشاركة الفيديوهات الآن من خلال ريلز Reels”.

هذا وقال متحدث باسم شركة (ميتا بلاتفورمس) المالكة لمنصة (إنستغرام) “نختبر هذه الخاصية كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسين مشاهدة الفيديوهات عبر إنستغرام”.

ونشر مات نافارا، استشاري شبكات التواصل الاجتماعي، صورة على موقع (تويتر) قال إنها كجزء من الاختبار الذي سيراه المستخدمون من خلال رسالة تقول “يتم مشاركة الفيديوهات الآن من خلال ريلز”.

Instagram is now making EVERY video a Reel h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022

وتشير الرسالة إلى أنه إذا كان حساب المستخدم عاما، يمكنه بث أي فيديو ليظهر في قسم ريلز، حيث يمكن لأي مستخدم الدخول إلى الريلز الخاص بهذا المستخدم. كما يمكن لهذا المستخدم استخدام صوته الأصلي لإنشاء الريل الخاص به. وفي حالة كان حساب المستخدم مغلقا فإن الفيديوهات التي سيتم بثها على قسم ريل الخاص به ستكون متاحة فقط لمتابعيه.