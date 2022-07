إنستغرام تختبر إمكانية تحويل الفيديوهات المنشورة الى ريلز

تختبر إنستغرام في الوقت الحالي لإمكانية تحويل كل الفيديوهات التي ينشرها المستخدمون على المنصة إلى قسم ريلز عليها.

فحسب مصدر صحفي، كشفت الشركة المالكة لتطبيق إنستغرام أنها تجري اختبار هذه الميزة حالياً مع عدد مختار من المستخدمين في العالم وذلك بهدف تسهيل و تحسين مشاهدة الفيديوهات عبر انستغرام.

وكجزء من الاختبار الذي سيراه المستخدمون من خلال رسالة تقول “يتم مشاركة الفيديوهات الآن من خلال ريلز Reels”.

هذا وقال متحدث باسم شركة (ميتا بلاتفورمس) المالكة لمنصة (إنستغرام) “نختبر هذه الخاصية كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسين مشاهدة الفيديوهات عبر إنستغرام”.

ونشر مات نافارا، استشاري شبكات التواصل الاجتماعي، صورة على موقع (تويتر) قال إنها كجزء من الاختبار الذي سيراه المستخدمون من خلال رسالة تقول “يتم مشاركة الفيديوهات الآن من خلال ريلز”.

Instagram is now making EVERY video a Reel

h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022