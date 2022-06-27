YouTube Music يحصل على تصميم جديد لواجهة المستخدم للأجهزة اللوحية

كما تم الإعلان عنه في مؤتمر كطوري قوقل I/O 2022، تعمل قوقل الان على تحسين تطبيقاتها لنظام الأندرويد للأجهزة اللوحية والأجهزة الأخرى ذات الشاشات الكبيرة. لقد شهدت قوائم تشغيل YouTube Music بالفعل إعادة تصميم وأن واجهة المستخدم هذه ستظهر في صفحة الألبوم.

عملية إعادة التصميم هذه (في الوضع الرأسي) مع YouTube Music الذي يشير إلى الفنان ونوع الوسائط (الألبوم) وسنة الإصدار في الأعلى. تظهر صورة الألبوم، التي أصبحت أكبر من ذي قبل، على خلفية ضبابية، بينما يتبع الاسم والوصف.

تتضمن عناصر التحكم المتاحة الان وهي التنزيل والإضافة إلى المكتبة واللعب والمشاركة والقائمة الكاملة. ستحصل بعد ذلك على قائمة الصوتيات، والتي تظهر على جهاز لوحي (أفقي) على اليمين حيث أن جميع المعلومات الأخرى موجودة في العمود الأيسر.