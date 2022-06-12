ثمانية دعاوى قضائية تواجه Meta بسبب خوارزمياتها المسببة للإدمان

تواجه Meta الشركة الأم لـ فيسبوك و انستغرام، عددًا كبيرًا من الدعاوى القضائية التي تزعم أن الشركة لم تفعل ما يكفي لمنع الأذى النفسي لمستخدميها وتستغلهم من أجل الربح.

تزعم الدعاوى القضائية المرفوعة هذا الأسبوع أن المنصات الاجتماعية تعمد تصميم واستخدام أساليب نفسية إدمانية لجذب المستخدمين الشباب والضعفاء، على الرغم من “المعرفة الداخلية الواسعة” بأن منتجاتها تسبب أضرارًا جسيمة للصحة العقلية للشباب.

تزعم الدعاوى القضائية ايضا أن المنصات الاجتماعية فشلت في حماية المستخدمين، وأن الجلوس لفترات طويلة على المنصات الاجتماعية يتسبب في الانتحار، وإيذاء النفس، واضطرابات الأكل، والقلق الشديد والاكتئاب ومشاكل النوم.

حيث تم رفع كل دعوى قضائية في كولورادو وديلاوير وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وميسوري وتينيسي وتكساس، وتتكون كل دعوى قضائية من 100 صفحة. تزعم الدعاوى القضائية أن Meta فشلت في تحذير القاصرين وأولياء أمورهم من الآثار الضارة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تشير الدعاوى القضائية إلى كيفية تصميم Meta لمنتجاتها لإبقاء المستخدمين مدمنين على نظامهم الأساسي. عندما “يعجب” القاصرون بمنشورًا ما، على سبيل المثال، فإنهم يشعرون بالنشوة، ولكن عندما يتوقفون عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم يعانون من أعراض الانسحاب مثل القلق والأرق.

وقال جيم ستاير، الرئيس التنفيذي لمنظمة Common Sense Media: تتضمن المنصات تصميمًا إدمانيًا وميزات وتضخيمًا خوارزميًا للمحتوى المزعج. هذه بعض التكتيكات التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي مثل ميتا.

Meta تحتفظ بحق الرد الى الان

أدلى رئيس إنستغرام آدم موسيري بشهادته أمام الكونجرس في ديسمبر حول الضرر الذي تسبب فيه إنستغرام على الشباب. في نهاية عام 2021، قال موسيري إن الشركة “ستعيد التفكير في ماهية انستغرام.”

الجدير بالذكر أن انستغرام أصدر أدوات الرقابة الأبوية في مارس الماضي، لكن من غير الواضح عدد الآباء الذين يستخدمونها لحماية أبنائهم من الادمان والمكوث مطولا عبر المنصة.

هذا وأعلنت أيضا تيك توك مؤخرا عن طرح المزيد من ضوابط وقت الشاشة. وتهدف لمساعدة المستخدمين في الحد من مقدار الوقت الذي يجلسون فية عبر المنصة لمشاهدة الفيديوهات القصيرة.