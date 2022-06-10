سيتم طرح شاومي Band 7 في الأسواق العالمية قريبًا

تم رصد شاومي Band 7 في موقع اعتماد IMDA في سنغافورة. كشفت شاومي مؤخرًا عن Band 7 في الصين ويبدو الآن أنها تستعد لإطلاق أحدث أداة يمكن ارتداؤها في السوق العالمية.

يجب تقديم Band 7 كبديل عن Band 6 ، الذي يحتوي على شاشة أكبر، وشاشة تعمل دائمًا، ودعم GPS، وإمكانية إنذار ذكي.

كما ذكرنا سابقًا، ظهر هذا المنتج على IMDA برقم الموديل M2130B1. لا تعرض القائمة المعنية أي تفاصيل لهذا الجهاز، ولكنها تشير مباشرة إلى توفرها في الأسواق العالمية.

فيما يلي، سنلقي نظرة على المواصفات الفنية وقدرات هذا المنتج من أجل التواصل بشكل أكبر مع مواصفاته الفنية.

مواصفات Band 7



تم تجهيز جهاز تعقب اللياقة البدنية هذا بشاشة AMOLED مقاس 1.62 بوصة مع شاشة تعمل دائمًا، وهي أكبر بنسبة 25٪ من سابقتها؛ هذه ميزة خاصة للمستخدمين، وكما اتضح فإن المشترين مهتمون بالحصول على ساعات ذكية بشاشات كبيرة، ولهذا السبب فإن Mi 7 مزود بشاشة أكبر مقارنة بالموديلات السابقة.

تأتي هذه الساعه بدقة 192 × 490 بكسل ويساوي أقصى سطوع لها 500 شمعة في المتر المربع. أيضًا، تبلغ كثافة البكسل لهذا المنتج 326 بكسل لكل بوصة، وهو ما يمكن أن يكون مهمًا من نوعه.

تقدم الشركة أكثر من 100 صفحة قابلة للتخصيص تتيح للمستخدمين اختيار أشكال مختلفة لساعاتها.

يحتوي Band 7 على ميزات متعلقة بالصحة مثل مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم ومراقبة الأكسجين في الدم وتتبع صحة المرأة.

كما أنه يدعم Xiao AI Assistant ويحتوي على 120 وضعًا رياضيًا، بما في ذلك أربعة أوضاع رياضية احترافية مع تتبع النشاط وتحليل البيانات والمزيد للحصول على إرشادات شاملة.