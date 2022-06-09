توسع LinkedIn الأحداث الصوتية الحية حيث تحاول جذب المزيد من المبدعين

على مدار العام الماضي، قام أكثر من 10 ملايين شخص بتنشيط وضع المنشئ في LinkedIn.

يتيح الإعداد، الذي تم إطلاقه في الخريف الماضي، للمستخدمين الوصول إلى أدوات إنشاء المحتوى والبث المباشر بما في ذلك LinkedIn Live والرسائل الإخبارية.

واليوم، توسع LinkedIn عروض أدواتها المبدعة من خلال طرح الأحداث الصوتية وتحسينات الملف الشخصي لأول مرة، مما يجعل منصة الشبكات الاحترافية محورية في اقتصاد المبدعين.

توسع LinkedIn الأحداث الصوتية لجميع المستخدمين

بعد ستة أشهر من الاختبار التجريبي، تمنح الأحداث الصوتية في LinkedIn المستخدمين القدرة على جدولة واستضافة المناقشات والمقابلات والمحادثات الأخرى – لا تختلف عن التطبيقات والأدوات مثل Clubhouse و Twitter Spaces.

في وقت لاحق من هذا الشهر، سيتمكن المستخدمون أيضًا من إضافة ارتباط تشعبي إلى أعلى ملفاتهم الشخصية، وإنشاء رابط متابعة قابل للمشاركة للاستخدام الترويجي على الأنظمة الأساسية الأخرى، واكتساب متابعين تلقائيًا من طلبات الاتصال الواردة، وتجربة اكتشاف محسّن عبر خلاصات الصفحة الرئيسية على LinkedIn وعبر بحث.

“منذ إطلاق وضع Creator Mode لأول مرة في آذار (مارس) الماضي، كنا متحمسين لرؤية التبني السريع لمجموعة أدوات منشئي المحتوى – كل شيء من الرسائل الإخبارية إلى الأحداث الصوتية إلى التحليلات المحسّنة”، هكذا قال Keren Baruch، رئيس المنتج لاستراتيجية منشئي المحتوى في LinkedIn، لـ Fast. “الأمر الأكثر إثارة للمشاهدة هو كيف يستفيد منشئو المحتوى من أدوات المحتوى المختلفة لسرد قصصهم بطرقهم الفريدة لإثارة تفاعل الأعضاء”.

إلى جانب أدوات ومنتجات المنشئ الجديدة هذه، قد يلاحظ المستخدمون تطور موجز صفحتهم الرئيسية مع استمرار فريق LinkedIn في التركيز على إمكانية اكتشاف الأحداث والإشعارات والجدولة – عبر أدوات RSVP المحسّنة، والقدرة على إضافة أحداث LinkedIn إلى التقويمات الشخصية، وتسهيل- للعثور على قوائم الأحداث القابلة للتصفح.

تماشياً مع طفرة الاقتصاد العالمي لمنشئي المحتوى – تقدر شركة Linktree ذات الروابط داخل الملف الشخصي أن هناك 200 مليون منشئ محتوى رقمي يتم تحقيق الدخل منه في جميع أنحاء العالم – تفيد LinkedIn بأن مستخدميها يعرّفون أنفسهم على نحو متزايد بصفتهم صانعي محتوى.

في كانون الأول (ديسمبر) 2021، أدرج أكثر من 144000 عضو في LinkedIn كلمة “منشئ” في عناوين وظائفهم – وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة عن فترة ما قبل الجائحة لعام 2019.

وقد استجاب سوق العمل بالمثل – في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، شهد موقع LinkedIn أكثر من 65000 إعلان وظيفي مع كلمة “منشئ” في العنوان، أي ثلاثة أضعاف عدد منشورات وظائف المنشئ خلال نفس الفترة في عام 2021.