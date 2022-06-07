تسريب مواصفات أوبو Reno 8Z 5G: سعة البطارية ، دعم الشحن السريع

تم تغيير مواصفات بطارية أوبو Reno 8Z 5G والتخزين. يقال إن الهاتف الذكي سيحصل على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن 33 وات. يُقال أنه يتم تقديمه بلونين وثلاثة خيارات تخزين.

أطلقت شركة أوبو مؤخرًا سلسلة Reno 8 في الصين. تتكون سلسلة Reno 8 من Reno 8 و Reno 8 Pro و Reno 8 Pro. كما تم رصد هاتف أوبو Reno 8Z 5G على اللجنة الوطنية للبث والاتصالات السلكية واللاسلكية في تايلاند (NBTC) ، وبحسب ما ورد حصل على شهادة الاتحاد الأوروبي.

المواصفات المتوقعة لـ أوبو Reno 8Z 5G

كشف مصدر في تغريدة، عن بعض مواصفات هاتف أوبو Reno 8Z 5G المرتقب. حيث من المتوقع أن يحصل الهاتف الذكي Reno 8 series على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن 33 وات.

يُقال أيضًا أنه يتم تقديمه مع خيارين للألوان، الأسود والأزرق. من المتوقع أن يأتي هاتف أوبو الذكي الجديد بثلاث تكوينات تخزين RAM + سعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 256 جيجابايت ذاكرة داخلية. لسوء الحظ، كانت هذه كل المعلومات التي قدمها المصدر.

وفقًا لتقرير حديث، تم رصد أوبو Reno 8Z 5G على شهادة NBTC التي أكدت اسمها. وبحسب ما ورد، فقد اجتاز الهاتف الذكي متطلبات الاتحاد الأوروبي.

ظهر الهاتف الذكي على كلا النظامين مع رقم الموديل CPH2457. وأشار التقرير أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يأتي الهاتف الذكي ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 33 وات، وسيعمل على ColorOS 12.1.1 استنادًا إلى أندرويد 12.

وأضاف التقرير أن مواصفات الهاتف الذكي المشاع مشابهة لمواصفات أوبو Reno 7Z 5G التي تم إطلاقها في تايلاند في مارس من هذا العام. يتميز Reno 7Z 5G بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية وكان مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 695 SoC.