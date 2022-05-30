يمكن لقوقل استخدام جهاز كشف الشخير والسعال الأصلي في هاتف أندرويد الخاص بك

في أواخر العام الماضي ، اكتسب الجيل الثاني من Google Nest Hub مجموعة من الميزات المفيدة التي حسنت بشكل كبير من قدرات اكتشاف النوم ، مما يسمح للمستخدمين باكتساب رؤية أفضل لجودة نومهم. تتمثل إحدى هذه الميزات في القدرة على اكتشاف الشخير والسعال أثناء النوم ، وهو ما قد يجلبه قوقل إلى هاتف الأندرويد الخاص بك.

اكتشف 9to5Google ميزة جديدة لاستشعار النوم في سلسلة من التعليمات البرمجية في أحدث إصدار من تطبيق Google Health Studies. يقال إن الميزة المدمجة تستخدم ميكروفون هاتفك للاستماع إلى اضطرابات النوم المحتملة مثل الشخير والسعال. لحماية خصوصيتك ، ستتم هذه العملية على هاتفك.

إنه جزء من دراسة أكبر أجراها فريق Google Health Sensing بعنوان “Sleep Audio Collection”. الهدف هو “توفير مجموعة متقدمة من قدرات الاستشعار والخوارزميات لأجهزة الأندرويد بهدف تزويد المستخدمين برؤية مفيدة حول نومهم”.

بصرف النظر عن Nest Hub (الجيل الثاني)، تتوفر الميزة أيضًا في بعض أفضل ساعات Fitbit الذكية ، بما في ذلك Fitbit Sense و Versa 3.

في الوقت الحالي ، تقتصر الميزة التجريبية على موظفي قوقل. لكن من الرهان الآمن أن تقدمه قوقل لمزيد من المستخدمين في المستقبل.

ليس من الواضح متى ستطلق قوقل ميزة مراقبة النوم الجديدة هذه للجمهور. ومع ذلك ، من المحتمل أن يتمكن مالكو Pixel من الوصول إليه أولاً قبل أن يصبح متاحًا على نطاق واسع. من غير المعروف أيضًا التطبيقات التي ستتضمن هذه الميزة ، لكن Google Fit و Google Clock’s Bedtime hub هما أقرب الأشياء التي تتبادر إلى الذهن.