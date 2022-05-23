يوتيوب يزيل أكثر من 9000 قناة تتعلق بحرب أوكرانيا

أزال موقع يوتيوب أكثر من 70000 مقطع فيديو و 9000 قناة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا بسبب انتهاك إرشادات المحتوى ، بما في ذلك إزالة مقاطع الفيديو التي أشارت إلى الغزو على أنه “مهمة تحرير”.

تحظى المنصة بشعبية كبيرة في روسيا ، حيث ، على عكس بعض نظيراتها في الولايات المتحدة ، لم يتم إغلاقها على الرغم من استضافة محتوى من شخصيات معارضة مثل Alexei Navalny. تمكن موقع يوتيوب أيضًا من العمل في روسيا على الرغم من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى المؤيد للكرملين الذي خالف الإرشادات بما في ذلك سياسة الأحداث العنيفة الرئيسية ، والتي تحظر إنكار الغزو أو التقليل من شأنه.

منذ اندلاع الصراع في فبراير / شباط ، أوقف موقع يوتيوب قنوات من بينها قناة الصحفي الموالي للكرملين فلاديمير سولوفيوف. كما تم تعليق القنوات المرتبطة بوزارتي الدفاع والخارجية في روسيا مؤقتًا عن تحميل مقاطع فيديو في الأشهر الأخيرة لوصف الحرب بأنها “مهمة تحرير”.

يوتيوب تزيل 70.000 مقطع فيديو بسبب أوكرانيا

قال نيل موهان ، كبير مسؤولي المنتجات في يوتيوب: “لدينا سياسة الأحداث العنيفة الكبرى وهذا ينطبق على أشياء مثل إنكار أحداث العنف الكبرى: كل شيء من الهولوكوست إلى ساندي هوك. وبالطبع ، ما يحدث في أوكرانيا هو حدث عنيف كبير. ولذا فقد استخدمنا تلك السياسة لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة “.

في مقابلة مع صحيفة الغارديان ، أضاف موهان أن المحتوى الإخباري على يوتيوب حول النزاع قد تلقى أكثر من 40 مليون مشاهدة في أوكرانيا وحدها.

قال: “إن المسؤولية الأولى وربما الأكثر أهمية هي التأكد من أن الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول هذا الحدث يمكنهم الحصول على معلومات دقيقة وعالية الجودة وذات مصداقية على يوتيوب”. “لقد نما استهلاك القنوات الموثوقة على منصتنا بشكل ملحوظ ، بالطبع في أوكرانيا ، ولكن أيضًا في البلدان المحيطة بأوكرانيا ، وبولندا ، وكذلك داخل روسيا نفسها.”

لم يقدم موقع يوتيوب تفصيلاً للمحتوى والقنوات التي تم حذفها ، لكن موهان قال إن الكثير منها يمثل روايات الكرملين حول الغزو. قال: “ليس لدي الأرقام المحددة ، لكن يمكنك أن تتخيل أن الكثير منها عبارة عن روايات قادمة من الحكومة الروسية ، أو جهات موالية للحكومة الروسية”.

قال موهان: “يظل موقع يوتيوب أكبر موقع لمشاركة الفيديوهات يتم تشغيله وتشغيله في روسيا نفسها”. “موقع يوتيوب هو مكان يمكن للمواطنين الروس من خلاله الحصول على معلومات غير خاضعة للرقابة حول الحرب ، بما في ذلك من العديد من القنوات الرسمية نفسها التي يمكننا جميعًا الوصول إليها خارج البلاد. ما زلنا منصة مهمة للمواطنين الروس أنفسهم حيث تستمر هذه الأزمة في التطور “.

في الأسبوع الماضي ، قال وزير التنمية الرقمية الروسي ، مكسوت شادايف ، إن البلاد لن تحجب موقع يوتيوب ، على الرغم من الخلافات حول المحتوى التي أدت إلى تغريم المنصة في المحكمة لعدم إزالة مقاطع الفيديو المحظورة.

وأشار شاديف إلى أن حظر أشهر منصات التواصل الاجتماعي في روسيا سيؤثر على المستخدمين. قال الوزير “نحن لا نخطط لإغلاق موقع يوتيوب”. “قبل كل شيء ، عندما نقيد شيئًا ما ، يجب أن نفهم بوضوح أن مستخدمينا لن يتأثروا.”

فرض يوتيوب أيضًا حظرًا عالميًا على القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية ، بما في ذلك روسيا اليوم وسبوتنيك. تم حظر فيسبوك و انستغرام في روسيا وتم تقييد الوصول إلى تويتر ، استجابةً لحظر المنصات الخاصة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة في روسيا.