آبل تفتتح متجرًا للبيع بالتجزئة في نيو جيرسي ، أول متجر لها منذ عام تقريبًا في الولايات المتحدة

ستفتتح آبل قريبًا متجرًا جديدًا في نيو جيرسي ، حيث فتحت الشركة وظائف في هذا المكان على موقع Apple Jobs. سيكون هذا أول موقع جديد للبيع بالتجزئة للشركة في الولايات المتحدة بعد عام تقريبًا.

وفقًا لما نشره مايكل ستيبر في رسالته الإخبارية على Tabletops ، فإن East Rutherford هو “موقع جديد تمامًا لشركة آبل في الولايات المتحدة منذ افتتاح Apple The Mall at Bay Plaza” في سبتمبر الماضي.

من المهم ملاحظة أن الشركة قد كشفت النقاب عن متجر The Grove الجديد في لوس أنجلوس أواخر العام الماضي ، على الرغم من أنها نقلت العنوان القديم إلى عنوان جديد.

في نهاية هذا الأسبوع ، افتتحت الشركة أول متجر لها في ووهان ، الصين. هذا هو ثاني متجر بيع بالتجزئة في العالم، والتي من المحتمل أن تصبح معيارًا لجميع متاجر آبل الأخرى.