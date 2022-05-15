تسريب مواصفات كاميرا سامسونج Galaxy Z Fold 4

تستعد سامسونج لإطلاق Galaxy Z Fold 4 في أغسطس أو سبتمبر من هذا العام.

الآن ، ظهرت مواصفات كاميرا الهاتف الذكي على الإنترنت، يأتي هذا بعد أيام قليلة من تسريب عروض الهاتف.

وسيحتوي على عدسة تكبير 3x ، والتي وصفها المسربين بأنها “أقوى كاميرا 3x من سامسونج على الإطلاق”.

الشاشة

سيكون للهاتف شاشة AMOLED قابلة للطي

سوف يتميز سامسونج Galaxy Z Fold 4 بتصميم قابل للطي داخليًا مع حواف رفيعة وفتحة ثقب في الجزء العلوي الأوسط من شاشة الغطاء. ستحتوي على ثلاث كاميرات رأسية في الخلف.

سيحمل الهاتف شاشة غطاء بحجم 6.2 بوصة وشاشة AMOLED رئيسية مقاس 7.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز أو أعلى ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 23: 9.

معلومات اخرى عن الجهاز

سيحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

سيتباهى Galaxy Z Fold 4 بترتيب الكاميرا الخلفية الثلاثية ، بما في ذلك الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، ومستشعر عريض بدقة 12 ميجابكسل ، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. بالنسبة لصور السيلفي ، ستحتوي على النهاش الموجود أسفل الشاشة وواحد قياسي على شاشة الغلاف.

المكونات الداخلية

ستعمل شريحة Snapdragon 8 Gen 1+ على تشغيل الهاتف الذكي

سوف يستمد سامسونج Galaxy Z Fold 4 الطاقة من مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1+ ، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

نظام التشغيل One UI الذي يعمل بنظام Android 12 وتزويدها ببطارية تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي واللاسلكي.

يجب أن يدعم الهاتف الذكي أيضًا 5G و Bluetooth 5.2 و NFC و Wi-Fi 6E.

سامسونج Galaxy Z Fold 4: الأسعار والتوافر

ستعلن سامسونج عن الأسعار الرسمية وتفاصيل توفر Galaxy Z Fold 4 وقت إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك ، نتوقع أن يبلغ سعره حوالي 1600 دولار.