من المقرر إطلاق سلسلة Honor Magic4 العالمية في 12 مايو

Honor جاهزة لتقديم سلسلة Magic4 إلى أوروبا الأسبوع المقبل. أكدت العلامة التجارية أنه من المقرر أن يتم إطلاق سلسلة Magic4 في لندن في 12 مايو. يأتي الإعلان الرئيسي بعد أيام فقط من ظهور Honor Magic 4 Pro في القوائم على Honor France و UK.

We are excited to see our most powerful device, the #HonorMagic4Pro coming to the global markets.

Starting from 12th May with the @UKHonor launch.

Yes, I will be at our #London launch event. pic.twitter.com/33VIXhGH48

— Bhavya Siddappa (@bhavis) May 5, 2022