الأخبار

من المقرر إطلاق سلسلة Honor Magic4 العالمية في 12 مايو

محمد خالد 7 مايو 2022
أقل من دقيقة

من المقرر إطلاق سلسلة Honor Magic4 العالمية في 12 مايو

Honor جاهزة لتقديم سلسلة Magic4 إلى أوروبا الأسبوع المقبل. أكدت العلامة التجارية أنه من المقرر أن يتم إطلاق سلسلة Magic4 في لندن في 12 مايو. يأتي الإعلان الرئيسي بعد أيام فقط من ظهور Honor Magic 4 Pro في القوائم على Honor France و UK.

نتوقع أن تقدم Honor هاتفها الرائد Magic4 Pro مع شاشة LTPO OLED مقاس 6.21 بوصة 120 هرتز ، وشحن Snapdragon 8 من الجيل الأول و 100 واط. يجب أن نرى أيضًا Magic4 العادي الذي يحتوي على كاميرا تليفوتوغرافي أقل قدرة وشحن أبطأ 66 واط. سيتعين علينا الانتظار ومعرفة ما إذا كان Magic4 Ultimate و Magic4 Lite الميزانية سيأتيان أيضًا.

 

 

الوسوم