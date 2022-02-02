مبيعات بلايستيشن 5 تصل 17.3 مليون جهاز وسوني غير قادرة على مجاراة الطلب

تستمر معاناة شركة سوني بسبب النقص في أشباه الموصلات ورقاقات المعالجة عالميًا ما يمنعها من تصنيع أجهزة بلايستيشن 5 بالكميات المطلوبة وفق تصريحاتها.

وتقول سوني إنها تتوقع تراجع مبيعات الجيل الجديد من أجهزة الألعاب الخاصة بها بسبب ضعف الإمداد لأشباه الموصلات، وبالتالي عدم قدرتها على تصنيعها بكميات كافية تغطي حاجة السوق.

وتمكنت الشركة خلال الربع الأخير من شحن 3.3 مليون جهاز بلايستيشن 5 فقط رغم كونها فترة أعياد يزداد الطلب فيها مقارنة مع باقي الفترات، إلا أن عدم قدرتها على مواكبة الطلب حرمها من تحقيق مبيعات أفضل.

ورفعت الشركة اليابانية مبيعاتها من الجيل الجديد إلى 17.3 مليون جهاز مع نهاية عام 17.3، كان لها مساهمة في رفع إيرادات قسم الألعاب إلى نحو 7.09 مليار دولار أمريكي بتراجع عن العام الماضي، إلا أن الأرباح التشغيلي رغم ذلك ارتفعت 12.1% لتصل 810 ملايين دولار أمريكي، ما يعني أن الاستفادة الأكبر للشركة كانت من بيع الألعاب والخدمات أكثر منه للأجهزة.

المصدر:

Sony