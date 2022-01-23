ما هو ووردبريس ؟ وما هي استخداماته؟

هو تطبيق يتيح لك إنشاء مواقع الويب، ونشر المحتوى بسهولة عبر الإنترنت، وتم إطلاقه في عام 2003، وبدأ بالنمو منذ ذلك الحين إلى أن أصبح أكثر منصات إنشاء مواقع الويب شهرةً في العالم، وقد تم إصدار ووردبريس بموجب رخصة جنو العمومية، مما يعني أنه مجاني للتنزيل، والاستخدام بشكل مجاني، هذا ساهم في أن تكون 43% من مواقع الويب على الإنترنت مبنية بالووردبريس، فمن المحتمل أن يكون موقع أو أثنين من أصل 4 مواقع تم إنشاؤها عبر ووردبريس، الآن تابع القراءة إذا أردت أن تتعرف على ووردبريس عن قرب أكثر، ورغبت التعرف على استخداماته الكثيرة.

ما هو ووردبريس WordPress؟

هو عبارة عن منصة يتم استخدامها بهدف إنشاء مواقع ويب مجانية، ومفتوحة المصدر، وبلغة تقنية WordPress هو نظام إدارة محتوى (CMS) مكتوب بلغة PHP يستخدم قاعدة بيانات MySQL، يعد ووردبريس أسهل وأقوى أداة لإنشاء المدونات، ومواقع الويب المتواجدة في وقتنا الحالي.

كما يعتبر نظامًا أساسيًا ممتازًا لمجموعات متنوعة من مواقع الويب، ابتداءً من مواقع التدوين، إلى التجارة الإلكترونية، إلى مواقع إدارة الأعمال، والمحافظ المالية، وبهذا يمكن اعتبار ووردبريس نظام إدارة محتوى متعدد الاستخدامات، وتم تصميمه مع مراعاة سهولة الاستخدام، والمرونة، وهو حل رائع لكل من المواقع الكبيرة والصغيرة.

سبب الشهرة الكبيرة لنظام إدارة المحتوى ووردبريس

على الرغم من أنه بدأ كبرنامج تدوين بسيط، إلا أنه أصبح اليوم متطورًا، وآمنًا أكثر بكثير من قبل، هذا شجع عدد كبير من الشركات الكبيرة مثل إيباي، وسوني، وجنرال موتورز، وسي إن إن، ورويترز، وسامسونج على استخدام ووردبريس لإنشاء مدونات، وقد تم اعتماده كنظام أساسي لمواقع الويب الخاصة بها.

أحد الأسباب التي تجعله نظام إدارة محتوى قويًا اليوم أنه يستند على جمهور مُستهدَف معين وهم المدونون الذين اكتشفوا أن ووردبريس هو نظام إدارة المحتوى رقم 1 في العالم، لهذا ركزت ووردبريس على صناعة المحتوى وإدارته.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحويل أي موقع يعمل بنظام ووردبريس إلى تطبيقات ويب قوية باستخدام المكونات الإضافية، حيث يحتوي ووردبريس على الكثير من المكونات الإضافية المتاحة بشكل مجاني، كما يمكنك تغيير مظهر موقع ووردبريس الخاص بك تمامًا باستخدام سمات متنوعة، فهناك إضافات وسمات مجانية، ومتميزة متوفرة في نظام إدارة المحتوى هذا.

سهولة استخدام ووردبريس تجعله أكثر جاذبية للمبتدئين، حيث يمكن لأي شخص تثبيته، وإعداده، واستخدامه دون الحاجة لقراءة أي دليل تعليمي، إذ أصبح من السهل جدًا إطلاق مدونة، أو موقع على ووردبريس إن كان المستخدم خبير تقني، أو مسوق، أو طاهي، أو نجار، أو مقاول، أو مراهق، أو إلى مالا نهاية.

لماذا يستخدم الكثيرون منصة ووردبريس؟

يعتمد الكثير من الأشخاص، والشركات الكبيرة على ووردبريس كونه غنيًا بالميزات التي تجعله مناسبًا للجميع، ومن هذه الميزات نذكر:

· مستضاف ذاتيًا، وتتم صيانته بواسطة المستخدمين، لذلك فإن جميع معلومات الموقع تحت سيطرة المستخدم فقط.

· هو عبارة عن منصة غنية بالمزايا الخاصة بالتدوين، والمحتوى، وتمنح المستخدمين تحكمًا كامًلا في النشر، والتعديل، والتنظيم.

· يمكن لأي شخص تثبيته وإعداده والبدء في استخدامه بدون دليل استخدام.

· النظام الأساسي للووردبريس قابل للتطوير، ويمكن للشركات التحكم في قاعدة البيانات الخاصة بها.

· يحتوى ووردبريس على واجهة سهلة الاستخدام، مصممة بشكل أنيق.

· من السهل إدارة، وتعديل الوسائط المتعددة، مثل الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة.

· تستطيع توسيع وظائف موقعك عن طريق تثبيت المكونات الإضافية، والإضافات، والسمات.

· يساعد على تحسين محركات البحث، ويضمن احتلال موقعك مرتبة عالية في محركات البحث.

· سريع الاستجابة، وسهل الاستخدام للجوال.

ما هي استخدامات ووردبريس؟

منذ عام 2003 ولغاية الآن تم استخدام ووردبريس لتشغيل ملايين المواقع المتواجدة على الإنترنت، فمن المتوقع أن تختفي 28% من مواقع الويب إذا لم يعد ووردبريس موجودًا، ونظرًا إلى مدى قوته حظي ووردبريس على أكثر من 1.2 مليار عملية تنزيل حتى الآن، لهذا لا يمكن اعتباره مجرد أداة للتدوين فحسب.

يتم استخدامه في كل شيء تقريبًا، فهو آمنًا، ومرنًا، وغنيًا بالميزات التي تساعده على أن يكون منصةً مناسبةً لكافة أشكال المواقع، والتطبيقات، ولكن إن كنت تريد إجابةً عن سؤال ما هي استخدامات ووردبريس؟ ستجد الآن أربعة أنواع من مواقع الويب التي يمكنك إنشاؤها بسهولة باستخدام منصة ووردبريس مفتوحة المصدر.

المدونات

تعد المدونات نوعًا خاصًا من مواقع الويب المخصصة لمشاركة الأفكار، والصور، والمراجعات، والبرامج التعليمية، ووصفات الأطعمة، وغير ذلك الكثير، حيث ستتمكن من إنشاء أي مدونة تخطر ببالك من خلال منصة ووردبريس وبكل سهولة بعد بضع نقرات فقط.

مواقع التجارة الإلكترونية

عبر استخدام منصة ووردبريس ستتمكن من إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية التي تتيح لك إمكانية بيع السلع، أو الخدمات عبر الإنترنت، وتحصيل المدفوعات عبر نظام الدفع عبر الإنترنت، وللقيام بذلك يمكنك تنزيل برنامج ووردبريس الإضافي المخصص للتجارة الإلكترونية، وتثبيته إلى جانب ووردبريس الأساسي حتى تتمكن من الحصول على متجر عبر الإنترنت على موقع الويب الخاص بك.

مواقع الويب التجارية

تستفيد العديد من الشركات من التواجد على الإنترنت على هيئة موقع ويب خاص بها، فإذا كان عملك يحتاج إلى موقع ويب يمكّن العملاء من التعرف على شركتك، وما تقدمه، فإن ووردبريس يعد خيارًا ممتازًا يتيح للعملاء إمكانية التواصل معك، وطلب عروض الأسعار، وتحديد موعد مع شركتك، وغير ذلك الكثير.

مواقع التعلم الإلكترونية

يتيح لك ووردبريس إمكانية إنشاء موقع تعلم إلكتروني باستخدام نوع خاص من المكونات الإضافية مثل مكون WordPress LMS ثم يمكنك بكل سهولة تقديم دورات عبر الإنترنت من موقع ويب يعتمد على منصة ووردبريس.

المنتديات

منصةً تساعدك على إنشاء المنتديات حيث يتم تشغيل العديد من مواقع المنتديات من خلاله، تعتبر المنتديات مكانًا مفيدًا للمستخدمين يستخدمونها لطرح الأسئلة التي لا يجدون إجابةً عليها، أو مشاركة نصائحهم مع الآخرين.

ما هي المكونات الإضافية لوردبريس؟

المكونات الإضافية عبارة عن حزمة من التعليمات البرمجية الإضافية التي يمكنك تحميلها على موقع الويب الخاص بك تساعدك على إضافة ميزات، أو وظائف جديدة لموقع، ويمكنك إضافة المكونات الإضافية (plugins) من خلال قائمة الملحقات في لوحة التحكم الخاصة ووردبريس، باستخدام مربع البحث ستتمكن من العثور على مكونات إضافية مجانية، ويمكنك تجميع المكونات الإضافية ضمن ملفات مضغوطة، وتقوم بتحميلها سويةً من خلال أداة تحميل قائمة الإضافات في لوحة التحكم.

كيف تبدأ باستخدام ووردبريس؟

مرةً أخرى نذكرك بأنه مجاني تمامًا، حيث يمكنك البدء باستخدامه من اليوم عبر موقعه على الإنترنت، ومن خلال اتباع بضع خطوات ستتمكن من الحصول على موقعك الخاص، ستحتاج فقط إلى بعض الأمور قبل بدء استخدامه، وهي:

· استضافة المواقع ذات جودة عالية.

· اسم المجال (الدومين).

· تثبيت ووردبريس على موقع الويب الخاص بك (تتولى معظم مواقع الاستضافة هذه المهمة نيابةً عنك).

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3, 4, 5