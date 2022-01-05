سوني تكشف تفاصيل خوذة الواقع الافتراضي PlayStation VR2 ووحدة التحكم VR2 Sense المتوافقة مع بلايستيشن 5

استغلت شركة سوني معرض CES 2022 في الكشف عن الجيل الثاني من أنظمة الواقع الافتراضي المخصصة لأجهزة ألعابها، حيث أعلنت عن بعض تفاصيل خوذة الواقع الافتراضي ونظام PlayStation VR2 ووحدة التحكم المرتقبة VR2 Sense المتوافقة مع أجهزة بلايستيشن 5.

تقول سوني إن خوذة الواقع الافتراضي PlayStation VR2 ووحدة التحكم VR2 Sense ستأخذ اللاعبين إلى مرحلة مختلفة وجديدة كليًا من اللعب بحيث تسمح لهم بالدخول لعالم افتراضي كامل بعيدًا عن الواقع من خلال الخوذة ووحدة التحكم اليدوية.

وستوفر خوذة الواقع الافتراضي الجديدة PS VR2 دقة تصل 4K HDR للاعبين مع عدسات أو شاشات من نوع OLED بزاوية واسعة تصل 110 درجات، وستوفر كذلك سرعة تحديث تصل 90-120 إطارًا في الثانية.

وبجانب ذلك، فإن الخوذة ستأتي محملة بنظام تعقب ذاتي بحيث يتتبع حركة المستخدم، وبالتالي تنعكس التحركات الحقيقة على تحركاته داخل اللعبة، فمثلًا عند النظر لليسار سيتغير اتجاه النظر بنفس الاتجاه باللعبة وهكذا كما ستوفر تجربة صوت مميزة من خلال دعم الميكروفونات والسماعات المختلفة. ستدعم الخوذة كذلك 4 كاميرات موزعة تدعم تقنية التتبع بالأشعة تحت الحمراء لتتبع حركة العين وعكسها داخل اللعبة لتقديم تجربة أشبه بالواقع.

فيما ستأتي وحدات التحكم PS VR Sense مزودة بنظام تتبع للحركة وتقنية صوت ثلاثية الأبعاد لتوفير تجربة غامرة للمستخدمين أثناء اللعب، وستوفر وحدات التحكم أيضًا نظام استشعار واهتزازات تفاعلي بحيث تنعكس التأثيرات الخاصة باللعبة على المستخدم في الواقع، وستدعم تقنية بلوتوث 5.1.

وفقًا لسوني، فإن إعداد خوذة الواقع المنتظرة ووحدات التحكم سيكون سهلًا، بحيث سيتمكن المستخدمون بسرعة من وصلها مع أجهزة بلايستيشن 5.

ستكون لعبة Horizon Call of the Mountain من Guerrilla و Firesprite أول الألعاب المتاحة لتجربتها على خوذة الواقع الافتراضي المرتقبة من سوني.

المصدر:

Sony Blog