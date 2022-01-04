آبل تصبح أول شركة تتخطى قيمتها 3 تريليونات دولار

تمكنت شركة آبل كما هو متوقع من بلوغ حاجز 3 تريليونات دولار أمريكي في قيمتها السوقية، لتصبح بذلك أول شركة عامة تصل إلى هذا الرقم.

فمنذ إعلان مؤسس آبل الشريك والمدير التنفيذي السابق، ستيف جوبز، عن أول هاتف آيفون عام 2007 لم تتوقف قيمة الأسهم عن الارتفاع، حيث شهدت منذ وقتها للآن نموًا بقيمة بلغت 5,800% لتصل قيمتها حاليًا لنحو 3 تريليونات دولار أمريكي.

ورغم تخطيها حاجز 3 تريليونات دولار أمريكي، إلا أن أسهم الشركة تراجعت قليلًا مع ختام التداول الليلة الماضية ووصلت 2.99 تريليون دولار أمريكي، لكن من المتوقع أن تعود لتتخطي القيمة الأولية في الأيام الماضية.

واستغرقت آبل نحو 16 شهرًا لنمو قيمتها من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات، لتضع نفسها على عرش الشركات الكبرى حول العالم.

المصدر:

BBC