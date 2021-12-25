لماذا من الجيّد تعليم البرمجة للأطفال؟

إذا أردت أن تجهّز أطفالك ليكونوا ناجحين في تعليمهم الجامعي بالمستقبل، يجب أن تعلمهم البرمجة. لا تساعد البرمجة على تحسين مهارات الأطفال في الرياضيات فحسب، بل تمنحهم أيضًا مهارات قيمة في الحياة، وسيحصلون في المستقبل على وظائف جيدة للغاية، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجعل تعلم البرمجة أمرًا مهمًا للأطفال، وهذه الأسباب توضح لماذا يجب تدريس البرمجة في المدارس منذ سن مبكرة، حيث يتعلم الأطفال الصغار البرمجة بشكل أفضل من تعلمها عندما يكبرون.

كيف تُعلم أطفالك البرمجة؟

ببساطة الترميز، هو إعطاء التعليمات لجهاز كمبيوتر عبر لغة يمكن لأجهزة الكمبيوتر فهمها، ويمكن للأطفال تعلم المفاهيم الأساسية للبرمجة من خلال الاستعانة بتطبيقاتها، وألعابها الممتعة. هناك الكثير من تطبيقات البرمجة الرائعة التي يمكن أن تساعد أطفالك على تعلمها دون أن يدركوا ذلك، حتى الألعاب الشهيرة مثل ماين كرافت لديها إصدار تعليمي يساعد الأطفال على تعلم البرمجة، يعتبر تطبيق ماين كرافت للبرمجة مفضلًا للكثيرين بالإضافة إلى عدد كبيرة من التطبيقات المميزة.

البرمجة هي طريقة للتواصل مع الكمبيوتر، وهي عبارة عن لغة يتم من خلالها إعطاء التعليمات للكمبيوتر من أجل أداء وظائف محددة، تسمح لنا بإنشاء برامج الكمبيوتر، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات، الألعاب.هناك أنواع مختلفة من لغات البرمجة المتنوعة، يتم استخدامها بناءً على ما تريد تطويره، ولكل لغة برمجة مجموعة من القواعد الخاصة بها، لكن البرمجة في الأساس هي إعطاء تعليمات لجهاز الكمبيوتر من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

متى يجب أن يتعلم طفلك البرمجة؟

تعلم الأطفال التعليمات البرمجية هو شيء يمكن القيام به في وقتٍ مبكرٍ من مرحلة ما قبل الدراسة، يمكن للأطفال من عمر 5 أعوام وما فوق تعلم المفاهيم الأساسية للبرمجة، حتى الأطفال الذين لا يستطيعون القراءة يمكنهم تعلم البرمجة باستخدام الأكواد القائمة على الكتلة، هناك عدد من التطبيقات والألعاب التي تُعلّم أطفالك البرمجة وهم بعمر صغير يتراوح بين 4 إلى 5 أعوام.

تعد البرمجة مهارة أساسية في المستقبل لأنه جزء مهم من عملية التحول الرقمي، حيث سيزداد عدد الوظائف التي تتطلب مهارات البرمجة لأن معظم الخدمات والمنتجات يتم رقمنتها. وقبل أن نتحدث عن أسباب وجوب تعلم كل طفل للبرمجة، ربما أتيت إلى هذا المقال لتبحث عن كيفية تعلم طفلك البرمجة، ونحن بدورنا نقول لك أنه من السهل البدء في تعليمها للأطفال حتى لو لم تكن لديك أي خبرة في البرمجة.

لماذا يجب أن يتعلم الأطفال البرمجة؟ هناك العديد من الأسباب التي تشجعك على تعليم أطفالك البرمجة ونذكر منها:

تساعد الأطفال على تعلم حل المشكلات

يساعد فهم علوم الحاسوب، وتعلم أساسيات البرمجة الأطفال على تنمية قدراتهم على عمل الأشياء، كما يعلمهم كيف يستخدم مهندسو البرمجيات الرياضيات لحل المشكلات بطريقة منطقية، هذا سبب مهم يوضح أهمية تدريس البرمجة في المدارس، حتى يتعلم الأطفال هذه المهارات وهم بأعمارٍ صغيرةٍ.

القدرة على حل المشاكل هي سمة مفيدة في الحياة بشكل عام، نحن كآباء نريد جميعًا أن يمتلك أطفالنا القدرة على حل المشكلات كي يتمكنوا من التغلب على أي محنة تواجههم بالحياة، يمنح تعلم البرمجة الأطفال فرصة لاكتساب هذا النوع من المهارات عندما يكونوا صغارًا، ويمكن أن يساعدهم في كافة مراحل حياتهم، هذه هي أحد الأسباب الكبيرة التي تجعل تعلم البرمجة أمرًا مهمًا.

تُعلم الأطفال أن النجاح قد لا يأتي إلا بعد الفشل

تتطور قدرة الأطفال على التعافي بعد الفشل عندما يتعلمون البرمجة، التي تعلمهم بأن الفشل ليس بالضرورة أن يكون أمرًا سيئًا، وفي الواقع يمكن أن يكون عاملًا إيجابيًا لأنه يمثل فرصة للتعلم من التجربة، هذه هي أحد أهم الأسباب التي توضح الأهمية الكبيرة لتعليمها للأطفال. حيث تمنح الأطفال القدرة على المحاولة مرارًا وتكرارًا إلى أن يصلوا للنجاح، ويحققوا النتائج التي يبحثون عنها، فعندما تفشل، وتحاول مرةً أخرى، ستتمكن من التعلم من أخطائك.

تعزز مهارات التفكير عند الأطفال

البرمجة تعلم الأطفال كيفية التفكير، فلا تتعلق برمجة الكمبيوتر فقط بتعليم كيفية كتابة سطور من التعليمات البرمجية، بل يتعلق الأمر أكثر بتعليم الأطفال كيف يفكرون بشكل مختلف. ولكي يكون المبرمج قادرًا على البرمجة بشكل فعّال يجب عليه استخدام التفكير المنطقي، ويجب أن يكون قادرًا على تجزئة المشاكل الكبيرة إلى أجزاء صغيرة كي يستطيع حلها بطريقة فعالة، وهذا ما يسمى بالتحليل وهو أحد السمات الرئيسية للتفكير الحسابي.

سيحتاج الأطفال الذين يتعلمون البرمجة إلى التفكير بعمق للوصول إلى فكرة لم يصل إليها أحد من قبل، ثم يعملون على تحويلها إلى شيء فعّال، وإذا لم ينجح الحل الأول، سيجربون حلًا آخر، وإذا كان هذا الحل أيضًا لا يعمل سيحاولون مرةً أخرى إلى أن يتم حل المشكلة، تساعد البرمجة على تطوير طريقة التفكير هذه، وهذه الأنواع من مهارات التفكير مطلوبة بشدة في أيامنا هذه.

برمجة الكمبيوتر هي المستقبل

عندما تنظر إلى كيفية تطور العالم واتجاهه بشكل كامل نحو التقنية، تجد أن البرمجة مهارة مفيدة للغاية يجب أن يتعلمها أطفالك، فهناك عدد متزايد من الشركات التي تعتمد على برمجة الكمبيوتر، وليس فقط تلك التي تعمل في قطاع التكنولوجيا. يتمتع الطفل الذي يتعلم كيفية البرمجة بحياة أفضل بالمستقبل، وذلك لتوفر عدد كبير من فرص العمل المتاحة له بغض النظر إن كانوا سيعملون في قطاع التكنولوجيا، أو التمويل، أو البيع بالتجزئة، أو الصحة، أو غير ذلك، فالبرمجة أصبحت في كافة المجالات والقطاعات.

طلب متزايد على مبرمجي الكمبيوتر

هناك نقص في المهارات في صناعة البرمجيات، وهذا يعني أن هناك طلب كبير على مبرمجي الكمبيوتر ذوي الخبرة، ومع تقدم التكنولوجيا هناك زيادة واضحة في فرص العمل المرتبطة بالبرمجة، فالأشخاص الذين يحترفونها هم مالكو المستقبل، ويتم البحث عنهم بشدة في أي صناعة، ستكون رواتب المبرمجين مرتفعة للغاية وذلك نظرًا لصعوبة الحصول على مبرمجين مؤهلين.

إذا تعلم الأطفال البرمجة في سن مبكرة، سيجربونها في وقتٍ مبكرٍ ومن المرجح أن يكبر الاهتمام بصناعة البرمجيات في أنفسهم، وبالتالي سيساهمون في بناء مستقبلنا.

تساعد الأطفال على الاستمتاع بالرياضيات

البرمجة هي لغة الرياضيات، تخيل أن يتم تدريسها في مدارسنا؟ هذا ما يجب فعله، حيث يتضمن تعلمها العديد من المهارات بما في ذلك تنظيم البيانات وتحليلها. ويمكن للبرمجة أن تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم في الرياضيات دون أن يدركوا ذلك، حيث إن استخدام مهاراتهم المنطقية، والحسابية أثناء إنشاء شيء خاص بهم يمكن أن يجعل الرياضيات أكثر جاذبية وممتعة لهم.

البرمجة ممتعة للأطفال

إذا كنت ترغب في منح أطفالك التعليم الممتع فلا يوجد أفضل من تعلم البرمجة، حيث يعتبر تعلمها هديةً مثاليةً لأطفالك، سيتعلمون مهارات مختلفة ومع الممارسة يكتسبون بعض المهارات المهمة التي يمكن أن تساعدهم في كافة مناحي الحياة، وإذا كان بإمكانهم تعلمها أثناء الاستمتاع فلماذا لا تشجعهم على هذا؟

لقد مررنا بعدد من الأسباب العظيمة التي تجعل البرمجة مهمة ليس فقط للأطفال بل لأي شخص، إذا كان لديك طفل، فإن منحه الفرصة للتعرف على التكنولوجيا، وطريقة عمل أجهزة الكمبيوتر، ستمنحه بالتأكيد ميزة إضافية في الحياة، وتؤهله كي يكون ناجحًا في المستقبل.



الكاتب: فراس أشرم

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