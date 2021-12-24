تيك توك يتجاوز محرك بحث جوجل كأكثر الوجهات زيارة على الإنترنت

تتغير الأمور سريعًا لصالح شركة تيك توك في مواجهة الشركات الأمريكية الكبرى بشكل عام وليس فقط تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أشارت شركة Cloudflare الشهيرة والمتخصصة في الحماية ومراقبة الويب، عن صعود التطبيق الصيني لقمة الأماكن الأكثر زيارة على الإنترنت متجاوزًا محرك البحث جوجل.

وقالت Cloudflare إن تيك توك تمكنت من الصعود للمركز الأول كأكثر الوجهات زيارة على الإنترنت في فبراير ومارس بداية العام وكذلك في شهر يونيو، ثم عادت في شهر أغسطس للقمة واستمرت عليها حتى الآن متجاوزة محرك البحث جوجل الذي كان لسنوات طويلة الوجهة الأكثر زيارة عبر الإنترنت وبفارق شاسع عن بقيمة المواقع والشبكات.

ويُعد محرك بحث جوجل المكان الأول للزيارات لسنوات بفضل وجوده كصحفة رئيسية وخيار بحث أساسي على معظم المتصفحات وعلى رأسها كروم المملوك لجوجل، في حين تتخذ شركات مثل أمازون وآبل وفيس بوك ومايكروسوفت المراكز اللاحقة لها بسبب الانتشار الكبير لخدماتها ومتاجرها وأنظمتها المختلفة، لكن تيك توك تمكنت من تغيير ذلك بسرعة وصعدت إلى القمة متجاوز الجميع مؤخرًا.

كان التطبيق الصيني قد ظهر لأول مرة عالميًا في 2018 بعد استحواذ شركته بايت دانس على تطبيق ميوزكلي، المتخصص في الفيديو كذلك، ثم صعد سريعًا لينافس تطبيقات التواصل والفيديو الأمريكية وعلى رأسها فيس بوك وانستجرام ويوتيوب، لكنها الآن وصل لمرحلة تجاوز فيها بعدد زياراته محرك بحث جوجل.

ترتيب أكثر الوجهات زيارة على الإنترنت في العالم في صدارتها تيك توك وبعدها محرك بحث جوجل:

تيك توك.

جوجل.

فيس بوك.

مايكروسوفت.

آبل.

أمازون.

يوتيوب.

نتفليكس.

تويتر.

بنترست.

يُشار أن وجهات كتطبيق واتساب وانستجرام المملوكان لفيس بوك، وفيرايزون و Cloudflare وشاومي قد تبعت هذه القائمة في التريب تواليًا.

المصدر:

Cloudflare