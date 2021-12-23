هواوي تكشف عن هاتفها القابل للطي P50 Pocket بسعر يبدأ من 1,410 دولارات

كما هو منتظر منذ الأسبوع الماضي، أعلنت شركة هواوي رسميًا عن هاتف الجيب الجديد القابل للطي Huawei P50 Pocket مع تصميم أنيق ومميز، وبسعر يبدأ من 1,410 دولارات أمريكية.

سيتوفر هاتف P50 Pocket مع شاشة بقياس 6.9 بوصة تأتي بشكل طولي وقابلة للطي بأبعاد 21:9، حيث يعمل الهاتف بشكل شبيه لهاتف جالكسي فليب من سامسونج. وتأتي الشاشة من نوع Foldable OLED بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز وحساسية لمس 300 هرتز. كما يضيف شاشة خارجية صغيرة جدًا بقياس 1.4 بوصة لعرض الاشعارات والمعلومات البسيطة وهي من نوع OLED كذلك وتقع أسفل الكاميرا الرئيسية.

ويحوي هاتف هواوي كذلك معالج سنابدراجون 888 من كوالكوم لكن دون دعم الجيل الخامس، وبطاقة ذاكرة LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، بجانب قرص تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

فيما سيجلب كاميرا ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 40 ميجابكسل، وواسعة بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى بدقة 32 ميجابكسل، وستدعم الكاميرات التركيز التلقائي بفضل مستشعر Laser AF والتقريب الرقمي حتى 10 مرات. وسيتواجد في الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل.

وسيعمل الهاتف الجديد مع نظام HarmonyOS 2.0 من هواوي، وسيدعم متجر AppGallery من الشركة بسبب منعها استخدام أندرويد وجوجل بلاي.

وبجانب العتاد السابق، سيضيف الهاتف بطارية بسعة 4,000 ملي أمبير/ ساعة، وسيدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط.

مزايا أخرى في هاتف هواوي P50 Pocket:

مستشعر بصمة على الجانب.

تقنية التعرف على الوجه.

دعم شريحتي اتصال.

دعم بطاقات ذاكرة خارجية من نوع Nano.

دعم GPS مزدوج.

دعم بلوتوث 5.2.

دعم تقنية NFC.

دعم WiFi 6.

السعر والتوافر:

سيتوفر الهاتف بالصين حاليًا مع نسخة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين بسعر 1,410 دولارات أمريكية.

وكذلك بنسخة 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت سعة تخزين بسعر 1,725 دولارًا أمريكيًا وفق أسعار السوق الصيني.

المصدر:

Huawei