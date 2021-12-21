أمثلة على أشهر النظم والبرامج مفتوحة المصدر لعام 2021

عالمنا كله أصبح رقميًا وهذا أمرٌ يثير الدهشة، حيث أصبحت الأجهزة والأدوات تحيط بنا من كل حدبٍ وصوبٍ، ولا يمكننا أن نتخيل حياتنا بدونها اليوم، ومن بين العديد من البرامج التي غمرتنا في فائدتها هي البرمجيات مفتوحة المصدر، التي نالت شهرةً واسعةً في الآونة الأخيرة كونها أصبحت منافسةً قويةً للبرمجيات مغلقة المصدر، وذلك بفضل الميزات الكثيرة التي توفرها.

أفضل 10 أمثلة على البرامج مفتوحة المصدر لعام 2021

يبحث الأشخاص، والشركات باستمرار عن حلول رقمية تساعدهم على العمل بكفاءة أكبر، وتحقيق أرباح أكبر بشكل أسرع، ومن المصطلحات التي يمكن أن تساعدهم على تحقيق مرادهم هي البرمجيات مفتوحة المصدر. في الأسطر التالية ستتعرف على أفضل الأمثلة عن البرامج مفتوحة المصدرة مع مميزاتها.

لينوكس Linux

هو نظام تشغيل مجاني مفتوح المصدر، تم إنشاؤه من قبل Linus Torvalds في عام 1991، ومنذ ذلك الحين أصبح أكبر برنامج مفتوح المصدر في العالم، تتشابه العناصر الأساسية لنظام التشغيل هذا مع أنظمة التشغيل الأخرى، إلا أنه يمتلك العديد من التوزيعات التي تسمى توزيعات لينوكس، وهي تشتمل العديد من الخيارات المتنوعة.

ميزات نظام التشغيل لينوكس

· لينوكس يوفر الأمان للمستخدمين بفضل ميزاته المختلفة، مثل حماية كلمة المرور، وتشفير البيانات.

· يمكن أن يعمل على كافة أنواع الأجهزة.

· يمكن لعدة مستخدمين الوصول إلى موارد النظام في وقتٍ واحدٍ.

· يمكنه تشغيل تطبيقات متعددة في الوقت ذات.

· إذا لزم الأمر، يمكن أن يتم تشغيله على نظام التشغيل ويندوز.

ووردبريس

هو نظام إدارة محتوى مجاني مفتوح المصدر (CMS) تمت كتابته بلغة PHP، و يستخدم قاعدة بيانات MySQL، في وقت سابق كان يُعرف بأنه منصة للتدوين فقط، إلا أنه تطور ليصبح أكثر من ذلك بكثير، حيث أن 41.4 بالمئة من أفضل 10 مليون موقع يستخدمون ووردبريس الآن. أفضل شيء تجده في نظام ووردبريس لإدارة المحتوى هو أنه يتعامل مع كل من الواجهة الأمامية، والخلفية لمواقع الويب، باستخدامه يمكن للأشخاص إنشاء المدونات، ومواقع التجارة الإلكترونية، ومواقع الأعمال التجارية، ومواقع التعلم الإلكتروني، وغيرها الكثير.

مميزات نظام إدارة المحتوى ووردبريس

· أكثر ما يميز ووردبريس أنه سهل الاستخدام للغاية.

· تتوفر فيه الآلاف من المكونات الإضافية.

· متوفر بأكثر من 70 لغة.

· يمتلك العديد من المكونات الإضافية لتحسين محركات البحث.

· يمكنك استخدام أي سمة تجعل موقع الويب الخاص بك، أو مدونتك أكثر جاذبيةً.

برنامج تحرير صور مفتوح المصدر GIMP

تم إطلاق برنامج GIMP في عام 1996، وهو أحد أشهر برامج تحرير الصور مفتوحة المصدر الموجودة في السوق حاليًا. يتنافس هذا البرنامج منافسةً قويةً مع برنامج أدوبي فوتوشوب، حيث يعتبر GIMP برنامجًا مجانيًا يساعد المستخدمين على إنشاء التصاميم الجديدة، والاستفادة من الدعم المدمج للفلاتر، والطبقات، وميزات تحسين الصور. وأكثر ما يجعل هذا البرنامج جاذبيةً هي أن المستخدمين يستطيعون تنزيل المكونات الإضافية التي طوّرها مبرمجون آخرون كون هذا البرنامج مفتوح المصدر.

أشهر ميزات برنامج GIMP:

· يمكن أن يعمل على أنظمة ويندوز، وماك، وكذلك لينوكس.

· تستطيع تخصيص الواجهة بالكامل.

· يمتلك كافة أدوات التحرير المتقدمة.

· فيه مؤثرات ومرشحات يصل عددها إلى 150.

لغة البرمجة بايثون

Python هي لغة برمجة، وكتابة نصية شائعة الاستخدام من قبل المطورين، و يُقال أنها أحد أفضل البرامج مفتوحة المصدر للمطورين، يتم استخدامها من أجل إنشاء تطبيقات الويب، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وألعاب الفيديو، وغيرها الكثير، وتمتلك لغة بايثون مكتبات واسعة الناطق. في الوقت الحاضر، بايثون هي لغة برمجة مستخدمة على نطاق واسع، تستفيد منها كبرى الشركات حول العالم.

أشهر ميزات لغة البرمجة بايثون

· هي لغة البرمجة متعددة الأغراض وعالية المستوى، والأكثر استخدامًا.

· البرامج المنشأة من قبل بايثون تكون ذات حجم أصغر مقارنةً مع لغات مثل جافا.

· تمتلك لغة البرمجة هذه مجموعة ضخمة من المكتبات القياسية.

· شركات تكنولوجية كبيرة مثل جوجل، وأمازون، وفيس بوك، وإنستقرام، ودربوكس، وأوبر تستفيد من بايثون.

متصفح موزيلا فايرفوكس

يعتبر موزيلا فايرفوكس أحد أكثر المشاريع مفتوحة المصدر نجاحًا حول العالم، وهو عبارة عن متصفح مثل جوجل كروم، وتم إصداره في عام 2002. يساعد المستخدمين على التصفح بشكل أفضل عبر واجهة مستخدم مبسطة، وشريط عنوان ذكي. يعتبر فايرفوكس متصفح الويب الافتراضي في توزيعات لينوكس، ورغم أنه فقد بعض قواعد عملائه في وقتٍ سابقٍ بعد إطلاق جوجل كروم، إلا أن التغييرات التي أجرتها شركة موزيلا على متصفحها فايرفوكس أدت إلى عودة للمنافسة من جديد.

مميزات متصفح فايرفوكس

· هذا المتصفح محمي من التصيد، والبرامج الضارة.

· يمكن الكشف عن المكونات الإضافية القديمة تلقائيًا.

· يمتلك نظام تسريع رسومات لمقاطع الفيديو والصور.

· التصفح المبوب متاحًا أيضًا في فايرفوكس.

مشغل الميديا VLC

VideoLAN Client أو VLC هو تطبيق وسائط متعددة تم إنشاؤه بواسطة مشروع VideoLAN، وهو تطبيق مفتوح المصدر، يُستخدم بشكل أساسي لتشغيل مقاطع الصوت، والفيديو على حدٍ سواء، ومن الواضح أنّ هذا المشغل سيطر على هذا المجال لسنواتٍ عديدةٍ فقد نال شعبيةً كبيرةً. باستخدام مشغل الميديا VLC يمكن للمستخدمين تشغيل الأصوات، ومقاطع الفيديو مهما كان تنسيقها، وهو يوفر ميزة التشغيل التي تجعله مختلفًا عن منافسيه، كما يتم ترقية VLC باستمرار عبر إضافة المزيد من الميزات.

مميزات تطبيق VLC

· يعمل هذا التطبيق على أنظمة تشغيل ويندوز، وماك، ولينوكس، و IOS، وأندرويد.

· يدعم VLC تشغيل الفيديوهات 360 درجة المخصصة لسماعات الرأس VR.

· إمكانية البث إلى أجهزة أخرى مثل أجهزة Chromecast.

· يمكنه تشغيل الملفات بأي تنسيق.

· يمكن للمستخدمين إضافة الترجمات من مصادر خارجية.

نظام MYSQL

هو نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية RDBMS، يتم استخدامه لتنظيف البيانات، وتخزينها، والتجارة الإلكترونية، وإنشاء مواقع الويب، أو تطبيقات الويب، وهو مكوّن مهم في نظام التشغيل مفتوح المصدر لينوكس، ولغة البرمجة PHP، تستخدمه الكثير من الشركات مثل iStock، و ITALTEL، و F5، ويمكن لأي شخص تثبيته على سطح المكتب في حاسوبه الشخصي.

مميزات MYSQL

· يتوافق مع أنظمة التشغيل، ويندوز، ولينوكس، ويونيكس.

· يمتلك العديد من الإضافات التي تساعدك على تضمين قاعدة البيانات في التطبيقات.

برنامج ليبر أوفيس

LibreOffice هو أحد الأمثلة عن البرامج مفتوحة المصدر التي يجب وضعها في عين الاعتبار، يعمل ليبر اوفيس كبديل عن برنامج مايكروسوفت أوفيس، وهو يتألف من برامج معالجة الكلمات، وإنشاء جداول البيانات، وعروض الشرائح، والمخططات، وقواعد البيانات، وصياغة الصيغ الرياضية.

يعتبر أفضل بكثير من البرامج المشابهة مغلقة المصدر وذلك يعود إلى قدرته على تشغيل تنسيقات ملفات مايكروسوفت بشكل أفضل، هذا يعني أنك ستتمكن من التعديل على أي ملف مهما كان تنسيقه، يتم تحديث ليبر أوفيس باستمرار، وساهم التحديث المؤخر في إضافة أداة إنشاء رمز الاستجابة السريعة لإنشاء روابط متوافقة مع الهواتف المحمولة.

مميزات برنامج ليبر أوفيس

· يمكن تشغيله على أنظمة التشغيل ويندوز، وماك، ولينوكس.

· يدعم LibreOffice 115 لغة.

· يمتلك البرنامج واجهة استخدام سهلة وقوية في آنٍ معًا.

· متواقع مع جميع الصيغ المنافسة.

لغة البرمجة PHP

PHP تعني المعالج المسبق للنص التشعبي، وهي عبارة عن لغة برمجة تُستخدم بشكل رئيسي في تطوير الويب، النقطة الإضافية هي أنه يمكن أن يتم تضمينها في HTML، ويُقال أنها أفضل مثال عن البرامج مفتوحة المصدر، هذه اللغة مفيدة لإدارة المحتوى، وإنشاء مواقع التجارة الإلكتروني، ويمكن استخدام العديد من قواعد البيانات الشائعة مع PHP مثل Python، و MySQL و PostgreSQL و Oracle و Microsoft SQL Server.

تقوم لغة البرمجة هذه بتشفير البيانات، ويمكن للمستخدمين إضافة، وحذف، وتعديل العناصر داخل قاعدة البيانات من خلال PHP، بكل بساطة إنه أفضل برنامج مفتوح المصدر للمطورين.

مميزات لغة البرمجة PHP

· يمكن للغة البرمجة PHP جمع البيانات من الملفات، وحفظ البيانات في ملف، ويمكن لأي مستخدم إرسال البيانات، وإعادة البيانات إلى المستخدمين الآخرين من خلال رسائل البريد الإلكتروني.

· تدعم العديد من البروتوكولات مثل POP3 و IMAP و LDAP.

· يمكنه تشغيل أكبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك.

· تُستخدم أيضًا في التحكم بوصول المستخدمين.

برنامج بلندر Blender

هو برنامج لرسومات الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد مفتوح المصدر، يتم استخدامه لإنشاء نماذج مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وأعمال فنية بصرية، وأشياء أخرى كثيرة، تقوم مؤسسة Blender Foundation التي يقع مقرها في أمستردام بتطويره بشكل غير تجاري. تتمثل مهمة هذا البرنامج في منح المستخدمين حول العالم إمكانية الوصول إلى تقنية ثلاثية الأبعاد، وأفضل شيء في بلندر أنه مجاني تمامًا على رغم من كونه برنامجًا احترافيًا، وهذا أمرٌ رائعٌ.

مميزات برنامج بلندر

· من مميزات برنامج بلندر هو قدرته على رسم الشخصيات ثلاثية الأبعاد بالاعتماد على نماذج هياك عظام داخلية، وبعد ذلك تستطيع تحريك هذه الشخصيات بشكل سلس ضمن البرنامج.

· يمكن استخدام هذا البرنامج لإضافة مشاهد الدخان، والمطر، والسوائل، والشعر، والأجسام الصلبة إلى صورك.

· يستطيع نظام الملفات الداخلي في برنامج بلندر تجميع مشاهد متعددة في ملف واحد.

· ينظم البيانات في مجموعات متنوعة مثل (مشاهد، مواد، صور، كائنات).

· غالبًا ما يتم استخدام Blender في لغة بايثون، لتخصيص التطبيقات، وكتابة الأدوات المتخصصة.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2