موقع متجر جوجل بلاي ربما يحصل على إعادة تصميم شاملة

بعد فترة طويلة من اقتصار تحديثات متجر جوجل بلاي على التطبيق، تبدو الشركة قريبة من تحديث موقعها الإلكتروني الخاص بالمتجر ليوازي التصميم المتوفر على التطبيق.

تقوم جوجل بتحديث متجر بلاي على التطبيق بشكل مستمر وخصوصًا عند إطلاق إصدار نظام أندرويد الأحدث في كل عام، لكن هذا الأمر لا يحصل بالعادة مع الموقع الرسمي للمتجر على الويب، إلا أن التقارير الجديدة من موقع Android Police تشير لتغيير ذلك في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد موقع المتجر تصميمًا مشابهًا للتطبيق ليكون أكثر عصرية وتوافقًا مع تصميمات الخدمات الأخرى من الشركة. لكن من غير المعروف متى سيتم إطلاق التحديث بشكل رسمي للمستخدمين.

المصدر:

Android Police