تفشي فيروس كورونا في مدينة سامسونج الرقمية يجبر الشركة على إيقاف 70% من العمال

اضطرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية إلى إيقاف 70% من الكوادر البشرية في الشركة في مدينتها الرقمية في مدينة سوون عاصمة مقاطعة غيونغي، بعد اكتشاف تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وتُعد مدينة سامسونج الرقمية مركز عمليات الشركة الكورية، ولذا فمن المتوقع تأثر خطوط الإنتاج وتأخر وصول بعض الأجهزة إلى السوق في الفترة المقبلة.

وبحسب مصدر الخبر، LetsGoDigital، فإن الجهاز اللوحي المنتظر جالكسي تاب S8 ربما سيتأخر عن موعده بسبب عمل 30% فقط من الطاقة العمالية في الوقت الحالي بمقرات الشركة ومصانعها، لكن في نفس الوقت أشار المصدر لتركيز الشركة على سلسلة جالكسي S22 في الوقت الحالي لتجنب أي تأخر في الفترة المقبلة خاصة وأنها تعول عليها كثيرًا في تحقيق الإيرادات.

المصدر:

LetsGoDigital