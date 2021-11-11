ميتا تعلن عن تكامل خدمتها Workplace مع خدمة Teams من مايكروسوفت

أعلنت شركة ميتا ، الشركة الأم لشبكة فيس بوك، عن تعاون بينها وبين مايكروسوفت يتم من خلاله تكامل منصة Workplace لفيس بوك مع خدمة Teams من مايكروسوفت.

وحسبما أعلنت عنه ميتا، فإن هذا التعاون سيدخل حيز التنفيذ في 2022 ليتمكن مستخدمو الشركتين من الموظفين تعزيز بيئة العمل فيما بينهما.

وسيوفر هذا التعاون لمستخدمي Workplace من ميتا إمكانية مشاركة المعلومات المهمة لهم على خدمة Teams، فيما سيكون بإمكان مستخدمو الأخيرة استخدام خدمة مكالمات الفيديو Teams Meetings على الأولى.

وسيُمكن هذا التعاون فرق العمل على المنصتين من الاستفادة من خدماتها المهمة من مكان واحد دون الحاجة للتنقل فيما بينها، حيث سيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر أو الدخول للمكالمات الجماعية من كلا المنصتين على سبيل المثال لا الحصر.

المصدر:

Meta Workplace