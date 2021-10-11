فيس بوك تتيح الغرف الصوتية لصانعي المحتوى حول العالم

أعلنت فيس بوك في الفترة الماضية عن ميزة الغرف الصوتية Live Audio Rooms على تطبيقها وأتاحتها وقتها لصانعي المحتوى في الولايات المتحدة، لكنها الآن بدأت بإتاحتها للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع إطلاق “مركز” للمحتوى الصوتي يضم خاصية البودكاست والمحادثات المباشرة.

وتقوم الشركة حاليًا بتوفير التحديث الجديد لمستخدمي تطبيقاتها على أندرويد و iOS في نفس الوقت، بحيث يمكن للمستخدمين بعمر 18 فأكثر الاستفادة منها في جميع أرجاء العالم كمستمعين، في الوقت الذي ستكون فيه ميزة الغرف الصوتية متاحة لصانعي المحتوى من أصحاب الحسابات والصفحات الموثقة فقط حاليًا.

تهدف فيس بوك إلى تعزيز تواجدها في صناعة المحتوى الصوتي عبر منصتها الرئيسية بعد الخطوات القوية التي اتخذتها لتكون وجهة رائدة لصناعة المحتوى المرئي على منصتها أو تطبيق انستجرام الذي تمتلكه، وهذا ما دفعها لإطلاق خاصية الغرف الصوتية Live Audio Rooms على غرار كلوب هاوس ومساحات تويتر.

كذلك ترغب الشركة في تعزيز تواجدها أكثر في قطاع المحتوى الصوتي من خلال خاصية البودكاست التي ستسمح لصانعي المحتوى بإضافتها على المنصة بسهولة، وتمكين المستخدمين من الاستماع لحلقاتهم المفضلة من البودكاست دون الحاجة للخروج من التطبيق، فمثلًا يمكن الاستماع لبودكاست سبوتيفاي بسهولة من صفحات صانعي المحتوى.

ستوفر فيس بوك من خلال تحديثها الجديدة إمكانية متابعة جميع أنواع المحتوى الصوتي من مكان واحد، مثلما الحال مع مقاطع الفيديو وجمعها في قسم المشاهدة.

المصدر:

TechCrunch