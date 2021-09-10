شركة Epic Games تفوز بمعركتها القضائية ضد آبل حول متجر التطبيقات

أصدرت المحكمة المسئولة عن قضية شركة آبل ونظيرتها Epic Games بخصوص متجر التطبيقات، قرارًا نهائيًا لصالح الأخيرة بعد أشهر من النزاع.

وأمرت المحكمة شركة آبل بالسماح للمطورين استخدام أنظمة وبوابات الدفع الخاصة بهم لمعالجة عمليات الدفع وعدم إجبارهم على الدفع عن طريق نظام متجر التطبيقات، الذي يلزم المطورين بدفع 30% من قيمة الاشتراكات لآبل كمقابل لما توفره من خدمة للمطورين.

وقال القاضي الذي بت في القضة إن آبل أخلت بقانون المنافسة بولاية كاليفورنيا، الأمر الذي تسبب بالنزاع والدخول في محاكمات بينها وبين Epic Games التي رفضت قوانين متجر التطبيقات الصارمة بحق المطورين واقتطاع آبل 30% من قيمة مشتريات المستخدمين لألعابها وفي مقدمتها فورتنايت.

وفي نفس السياق، أشارت المحكمة لعدم انتهاك آبل قانون منع الاحتكار، رغم إصدارها حكمًا يجبر الشركة على إتاحة بوابات الدفع الخارجية للمطورين وعدم الزامهم بالدفع عبر متجر التطبيقات.

ونص الحكم النهائي اليوم على إلزام Epic Games بدفع 3.65 مليون دولار أمريكي لآبل – ما يشكل 30% من قيمة ما حققته الأولى من لعبة فورتنايت على iOS بين شهري أغسطس وأكتوبر 2020، حيث حققت خلال تلك الفترة ما قيمته 12.2 مليون دولار إيرادات.

وبموجب نتائج الحكم اليوم، سيكون أمام آبل فرصة لاستئناف قرار المحاكمة خلال 90 يومًا من الآن أو الالتزام بما أصدرته المحكمة.

تداعيات قضية آبل و Epic Games

يُعد الحكم اليوم خطوة قوية للسماح للمطورين بحرية أكبر في قبول المدفوعات وتجنب منح 30% من قيمتها لآبل، وضربة قوية للطرف الآخر في ظل إصرارها على إجبار المطورين على قوانين صارمة.

يُشار أن جوجل كانت قد أجبرت المطورين على دفع 30% من الإيرادات عبر متجر بلاي مقابل وجود تطبيقات مثل فورتنايت عليه، لكن بسبب سماح أندرويد لتحميل التطبيقات من أماكن أخرى غير المتجر الرسمي قامت شركات مثل Epic Games بحث المستخدمين على تحميل تطبيق أندرويد من خلال موقعها، لكنها لم تتمكن من هذا الأمر مع آبل بسبب عدم إمكانية تحميل أي تطبيق على آيفون من خارج المتجر.

كانت آبل قد أوقفت حساب Epic Games للمطورين وحذف تطبيقاتها ومن بينها تطبيق فوتنايت بسبب وضع الشركة لبوابة دفع خارجية لتفادي دفع 30% لصالح متجر التطبيقات، لتقوم الأخيرة برفع قضية عليها بسبب هذه الخطوة، لتنتهي الآن بحكم يوجب السماح للمطورين بوضع بوابات دفع خارجية على تطبيقاتهم على iOS.

سيساعد هذا القرار في حال اعتماده النهائي عشرات المطورين الكبار الآخرين مثل نتفليكس على العودة لمتجر التطبيقات والاستفادة من ملايين الدولارات الإضافية، في الوقت الذي ستخسر فيه آبل هذه الملايين بسبب عدم قدرتها على اقتطاع أي نسبة منها.

المصدر:

9to5Mac