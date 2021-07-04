تطبيق كامبسي cambassy يضيف اللغة العربية وخدمة الرسائل

أعلن فريق تطبيق كامبسي “cambassy” عن إضافة اللغه العربية للتطبيق، في خطوه لجعل الاستخدام أكثر سهولة للناطقين بالعربية، وذلك بالتزامن مع إضافة خدمة الرسائل لمساعدة المستخدمين على التواصل فيما بينهم بسهولة.

ويتيح التطبيق مشاركة الصور والفيديوهات، الأسئلة، والتوصيات المتعلقه بالسفر والسياحه والترفيه، ويمكن اعتباره كشبكة اجتماعية للمسافرين، ويستهدف عدة فئات تضم المسافرين، المغتربين، الدارسين بالخارج، والسكان المحليين للبلدان التي يغطيها، حيث يتطلب التسجيل وفقًا للجنسية.

وتعليقًا على إضافة اللغة العربية للتطبيق، قال فريق كامبسي على تويتر إن التحديث الرئيسي القادم سيضيف “خريطة cambassy”، كما أن التحديث الذي يليه سيجلب معه سوق لحجوزات السفر والطيران.

يتوفر التطبيق في الوقت الحالي للمستخدمين على iOS وأندرويد باللغة العربية، بعد أن كان متاحًا باللغة الإنجليزية في الوقت الفترة السابقة.