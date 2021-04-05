إطلاق تطبيق يوتيوب كيدز “YouTube Kids” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت يوتيوب رسميًا عن إطلاق تطبيق يوتيوب كيدز “YouTube Kids” باللغة العربية في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لتمنح بذلك الأمهات والآباء أدوات بسيطة لتكييف استخدام التطبيق مع احتياجات العائلة.

قامت يوتيوب بتطوير التطبيق خصيصًا للأطفال تحت سن الثالثة عشر، وهو تطبيق مستقل يقدّم محتوى متنوع يناسب جميع أفراد العائلة، حيث يوفّر للأطفال فرصة استكشاف مواضيع جديدة والإبحار بمخيلتهم عبر مجموعة من القنوات وقوائم التشغيل المندرجة تحت فئات تشمل: التعليم والهوايات، والفنون والأعمال اليدوية، والألعاب، والموسيقى والرقص، بالإضافة إلى قنوات وفيديوهات صانعي المحتوى العائلي وغيرها من الفئات.

كما يوفر مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية السهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الاعدادات التي تناسبها.

أهم الميزات والأدوات المفيدة:

الملفات الشخصية : تتيح للوالدين إنشاء ملف منفصل لكل طفل، بحيث يتوفر للأطفال مجموعة من الاقتراحات حول المحتوى المناسب لأعمارهم واهتماماتهم.

المحتوى المختار بعناية : تتيح “المحتوى الموافق عليه من الوالدين” للأمهات والآباء إمكانية اختيار فيديوهات وقنوات محددة يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق.

إيقاف البحث : عند إيقافها تمنع الطفل من البحث عن الفيديوهات بحيث يقتصر المحتوى المتوفر أمامه على مجموعة معينة من القنوات.

وقت الشاشة: توفر أداة التوقيت المُضمّنة في التطبيق للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات، بحيث يعطي التطبيق إشعارًا للطفل عند انتهاء وقت الجلسة المحددة.

حظر القنوات أو المحتوى : يمكن للوالدين حظر قنوات أو محتوى محدد بنقرة بسيطة.

يوفر تطبيق YouTube Kids مجموعة من المحتوى العائلي الأكثر شعبية في المنطقة، سواء كان ذلك النسخة العربية لبرنامج Sesame Street “أهلًا سمسم“، أو الإنتاج الإماراتي “منصور“، إلى جانب فيديوهات تعليمية مثل “الاسكوله” و”تعلم مع زكريا“، أو أغاني الأطفال.

وتعليقًا على إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية، قال طارق عبدالله، المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جوجل: “يساعد تطبيق YouTube Kids الأسر على تنمية اهتمامات أطفالهم مع توفير مجموعة من الأدوات للرقابة الأبوية لتخصيص التجربة بناءً على احتياجات العائلة. سواء كان أطفالكم في عمر الثاني عشر ويستمتعون بالفنون والأعمال الحرفية أو بعمر السبع سنوات و مهتمون بمعرفة المزيد عن المنظومة الشمسية، يقدم YouTube Kids مساحة مناسبة للعائلات للاكتشاف والمشاهدة”.

وفي حال وجد أحد الوالدين أي فيديو يقلقهم، يمكنهم الإبلاغ عنه من خلال النقر على زر “الإبلاغ” للمساهمة في تحسين المنصة بصورة مستمرة.

يتوفر يوتيوب كيدز اليوم باللغة العربية بعد أن كان متاحًا بلغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية عبر متجر Google Play أو متجر App Store، بالإضافة إلى توفره على الويب من خلال زيارة https://www.youtubekids.com/.

لتحميل التطبيق يوتيوب كيدز: